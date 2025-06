Ex piazza del pesce, pubblicato il bando per l’assegnazione decennale dei posteggi

Con la pubblicazione sul BURP, il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta ieri, martedì 10 giugno 2025, decorrono ufficialmente i 60 giorni per l’invio delle domande relative all’assegnazione in concessione, per dieci anni, dei posteggi dell’ex mercato giornaliero di corso Umberto I, la storica “piazza del pesce”.

L’area è stata completamente riqualificata ed è diventata esclusivamente pedonale, con nuova pavimentazione in basolato su un unico livello, nuovi impianti per la raccolta delle acque, arredo urbano e illuminazione più efficace. Il risultato è stata una splendida agorà che connette centro urbano a centro storico, un nuovo salotto da vivere dall’alba al tramonto, dove fare spesa ma allo stesso tempo trascorrere tempo libero e accogliere turisti all’insegna delle nostre tipicità ed eccellenze enogastronomiche, in una logica di fruizione sostenibile, slow ed esperienziale, come avviene nelle moderne capitali europee con i loro mercati tradizionali.

Il bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi per dieci anni, approvato dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie con determinazione dirigenziale n. 472 del 30 aprile 2025, punta a selezionare operatori economici capaci di coniugare tradizione, qualità dell’offerta e attenzione alla sostenibilità, dando compimento al progetto di rilancio economico, culturale e turistico fortemente voluto dal Comune.

Sono disponibili 22 posteggi, suddivisi in:

· 10 spazi per la vendita di prodotti alimentari: pane, dolci, salumi, formaggi, frutta e verdura, prodotti a chilometro zero e con marchi di qualità come DE.C.O. Bisceglie, IGP, DOP, biologici e tipici locali;

· 8 box per prodotti non alimentari: artigianato artistico, abbigliamento, accessori, libri, piante, opere d’ingegno e servizi per il turismo (info-point, noleggi, guide);

· 4 spazi per la somministrazione non assistita di alimenti e bevande: bar, paninoteche, bistrot sostenibili, con arredi integrati nel contesto urbano e servizi accessibili.

“Il nostro obiettivo, sin da principio, da quando abbiamo immaginato di recuperare questo luogo, era rispettarne la vocazione e la tradizione ma in una concezione moderna, deputata alla socialità, all’accoglienza, all’incontro e al passeggio”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Insieme a Confcommercio e agli operatori commerciali, abbiamo trovato la soluzione che conciliasse tutte le esigenze. Il trasferimento definitivo del mercato ittico nell’area polifunzionale di via San Martino, più attrezzata e igienicamente idonea, ha aperto nuovi scenari per questo luogo identitario della nostra Città. Vogliamo che questo posto torni ad essere un polo di attrazione, aperto non solo ai commercianti, ma anche alle eccellenze enogastronomiche, culturali e artigianali del nostro territorio”.

“Abbiamo puntato ad un modello che premia chi investe sulla qualità, sulla bellezza e sulla sostenibilità”, ha aggiunto l’Assessore alle Attività Produttive, Onofrio Musco. “Il bando valorizza operatori capaci di offrire servizi innovativi, prodotti certificati, allestimenti compatibili con l’identità storica del centro. Vogliamo attrarre non solo commercianti esperti, ma anche giovani imprese, cooperative e associazioni che rappresentano il meglio della nostra comunità”.

“Ci auguriamo che il bando attragga operatori capaci di dare nuova linfa a uno dei luoghi più identitari del commercio biscegliese, da sempre punto di riferimento per la città”, ha osservato Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie. “La riqualificazione dell’area mercatale di corso Umberto rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare l’intera zona, valorizzando anche le attività dei dintorni che, con determinazione, hanno saputo resistere durante il lungo periodo dei lavori. Con i tempi previsti per l’assegnazione dei box, si potrà presto dare vita a uno spazio rinnovato e pienamente attivo. Ed è forse giunto anche il momento di superare la definizione di ‘ex piazza del pesce’, immaginando un nuovo nome che ne esprima la vocazione attuale, senza dimenticare la sua storia”.

Il nuovo assetto prevede anche un’isola ecologica comune, servizi condivisi e arredi urbani omogenei per migliorare l’accoglienza e la fruibilità del luogo, in coerenza con il Documento Strategico del Commercio approvato dal Consiglio comunale il 29 aprile 2025.

Per i requisiti, le modalità di partecipazione, la modulistica e tutte le informazioni utili è possibile consultare il bando pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Bisceglie all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolversi all’Ufficio Suap al primo piano della sede comunale in via Prof. Mauro Terlizzi.