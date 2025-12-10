Ex piazza del pesce, pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi

È stata pubblicata questa mattina la graduatoria definitiva per l’assegnazione in concessione decennale dei 22 posteggi della ex piazza del pesce, dei quali 10 alimentari, 8 non alimentari e 4 dedicati alla somministrazione non assistita.

“Un risultato di portata storica che, dopo i lavori di riqualificazione dello storico mercato di Corso Umberto, crea i presupposti per dare nuova vita ad un luogo iconico della Città, che mantiene la sua vocazione commerciale ma si trasforma anche in salotto della Città, alle porte del centro storico, raccordo tra il teatro Garibaldi, Piazza Margherita, la Chiesa di Santa Margherita, il Castello svevo angioino, la Torre Normanna. Un luogo finalmente bello, accogliente e ordinato. Un luogo di inclusione, dove passeggiare, trascorrere tempo libero, incontrarsi, chiacchierare, degustare eccellenze del territorio e dedicarsi allo shopping“, scrivono dall’amministrazione.

“Si parlava della riqualificazione della ex storica piazza del pesce da circa 40 anni”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La nostra Amministrazione Comunale è riuscita a centrare questo obiettivo storico, che, è bene ricordarlo, parte da molto lontano e ha visto nel trasferimento del mercato ittico nell’area polifunzionale di via San Martino un passaggio epocale, condotto senza traumi e in sinergia con Confcommercio Bisceglie, presieduta da Leo Carriera, sempre in ascolto degli operatori, con l’attività dell’Assessore Onofrio Musco e del Consigliere Comunale Antonio Abascià. In pochi anni abbiamo realizzato la nuova area mercatale, tra le più grandi e attrezzate in Puglia; abbiamo trasferito il mercato ittico in un luogo finalmente attrezzato, idoneo e igienico; abbiamo riqualificato la piazza del pesce e, con principi di trasparenza ed equità, abbiamo affidato in concessione i posteggi, dando il là al nuovo corso di questa area a cui siamo tutti affezionati. Tutti obiettivi impensabili fino a qualche anno fa, quando la piazza del pesce languiva nel disordine e nel caos”.

“Il risultato raggiunto oggi è di grande valore per la città e per il settore del commercio su area pubblica”, ha aggiunto l’Assessore Comunale alle Attività Produttive, Onofrio Musco. “Il bando è stato strutturato per valorizzare qualità, professionalità, sostenibilità e innovazione: criteri che rendono i nostri mercati più attrattivi, ordinati e funzionali. Tutti gli elementi dichiarati dagli operatori e valutati come criteri premianti saranno oggetto di puntuale controllo, perché quanto dichiarato in sede di domanda dovrà essere rispettato per l’intera durata della concessione. Desidero inoltre sottolineare che gli operatori assegnatari saranno chiamati a coordinarsi tra loro, in sinergia con l’Amministrazione, per garantire la migliore funzionalità, il decoro complessivo e un’immagine armonica dell’area mercatale”.

“La pubblicazione della graduatoria definitiva dei posteggi nella rinnovata piazza di Corso Umberto segna la conclusione di un percorso lungo e complesso, ma fondamentale per restituire alla città uno dei suoi luoghi più identitari”, ha rimarcato Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie. “La piazza, pur profondamente rinnovata, resta il cuore energico di Bisceglie e potrà tornare ad essere operativa grazie al lavoro dei nuovi operatori, contribuendo a ridare slancio all’economia del quartiere. Ci auguriamo che l’avvio delle attività possa avvenire in tempi brevi, così da portare beneficio anche alle tante imprese del circondario che hanno vissuto anni non semplici. Confcommercio Bisceglie sarà, come sempre, al fianco degli operatori in questa nuova fase di rilancio”.

Gli uffici comunali della Ripartizione Suap – Attività Produttive, coordinata dal Dirigente Michele Cirrottola, procederanno ora a convocare gli operatori in ordine di graduatoria, assegnare formalmente le postazioni, predisporre e sottoscrivere le concessioni decennali, consegnare materialmente i posteggi e avviare il nuovo modello di mercato urbano.