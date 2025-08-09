Ex Convento dei Cappuccini: a Bisceglie 2,1 milioni dal PNRR per l’accoglienza dei braccianti migranti

La città di Bisceglie beneficerà di un finanziamento di 2,1 milioni di euro, stanziati attraverso il PNRR, per il recupero e la valorizzazione di spazi destinati all’accoglienza dei braccianti stagionali stranieri, spesso costretti a vivere in condizioni precarie dopo giornate di lavoro estenuanti nei campi. L’intervento interesserà l’ex Convento dei Cappuccini, luogo già fortemente radicato nel tessuto sociale cittadino grazie all’attività di Caritas, della cooperativa sociale “Mi Stai a Cuore” e di altre realtà del terzo settore.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura residenziale con 14 posti letto, integrata da spazi condivisi per attività sociali e comunitarie, oltre a servizi essenziali pensati per migliorare la qualità della vita dei lavoratori migranti. L’obiettivo è non solo offrire un ricovero dignitoso, ma anche promuovere percorsi di inclusione e coesione attraverso un modello sostenibile di accoglienza.

Con l’approvazione dei Piani di Azione Locale da parte della Giunta regionale, Bisceglie entra a far parte dei cinque comuni pugliesi selezionati per questo importante piano di intervento. Un traguardo ottenuto al termine di un percorso complesso e non privo di ostacoli, ma che conferma l’impegno della città nella costruzione di una rete solidale e inclusiva.