Eventi, spettacoli e attività; il programma completo degli appuntamenti natalizi a Bisceglie

Dopo l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele e l’avvio della Ruota panoramica, del Castello di Babbo Natale e delle casette in legno con artigianato e prodotti tipici, prosegue in Città il programma ricco di iniziative per vivere insieme il Natale 2024.

Diverse le iniziative che accompagneranno stabilmente i biscegliesi fino al 6 gennaio. In piazza Vittorio Emanuele II il Castello di Babbo Natale accoglierà grandi e piccoli con l’animazione a cura di Trani Tradizioni. Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 l’animazione con giochi natalizi, balli, lettura di poesie e macchina della neve si svolgerà in orario pomeridiano (dalle 18:00 alle 21:00), mentre sabato 14 e domenica 15 il Castello sarà aperto sia al mattino (dalle 10:00 alle 13:00) che nel pomeriggio (dalle 18:00 alle 21:00) con letture animate in compagnia di Babbo Natale, elfi e altre mascotte.

Piazza Regina Margherita ospita, invece, la Grotta della Natività, a cura del Gruppo Scout Bisceglie, e il Carosello Storico. Nella cornice del Castello Svevo Angioino, poi, CEA Centro Educazione Ambientale e Zona Effe propongono “Immagina la tregua di Natale e altre storie…”.

Giovedì 12 e domenica 15 dicembre dalle 19:00 fa tappa in piazza Vittorio Emanuele il “CSLAB on tour” con due show cooking aperti a tutti. Protagonista del primo appuntamento la focaccia di Bisceglie con il Maestro Pizzaiolo Dino Todisco; domenica, invece, ospiti saranno gli chef Leonardo Messina e Gianvito Bombini.

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre, dalle 18:30 alle 22:00, via Aldo Moro si animerà con “Vacanze di Natale 57”, un mercatino natalizio con articoli artigianali e prodotti tipici organizzato da Controcorrente SOS in collaborazione con Confcommercio.

A cura di Confcommercio anche l’animazione di via Aldo Moro e via XXIV Maggio nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 con Saltoincanto e Ramè, insieme ai mercatini artigianali. In particolare, sabato a partire dalle 18:30 in via Aldo Moro, attrazioni per i più piccoli con l’Igloo e la Bubble house, spettacoli di magia, fuoco e trampolieri, oltre al trono di Babbo Natale con palloncini colorati. Domenica, dalle 10:30, in via Aldo Moro, ci sarà la parata colorata, lo spettacolo di equilibrismo e giocoleria, performance di fuoco. A questo, seguirà la lettura coinvolgente della favola “Babbo Natale fra gli straordinari” e il laboratorio artistico con realizzazione di segnalibri natalizi a cura di Lucrezia Mastrapasqua. Nel pomeriggio di domenica, dalle 18.30, ancora animazione in via XXIV Maggio e via Aldo Moro con trampolieri, magia, giochi di fuoco, mercatino artigianale, spettacolo di burattini e muppets a cura di Antonella Trevisani, “Il mondo Disney”, trucchi e incanti per principi e principesse a cura della Fagipamafra di Fabiano Di Lecce e “Fantasie di musica” con gli allievi dell’Hdemia musicale Zamar. Spazio anche al concorso fotografico “Crea la tua fotografia del Natale a Bisceglie” di Ciak Fotografia.

Al Teatro Politeama Italia, sabato 14 dicembre alle 20.30, il cartellone della stagione teatrale propone lo spettacolo “Gli insospettabili”, un giallo pieno di colpi di scena e comicità, con Fabio Troiano e Claudio ‘Greg’ Gregori. L’atmosfera natalizia avvolge anche piazza Duomo che alle 20.15, all’interno delle iniziative del Borgo di Natale, sarà il palcoscenico per “Arie d’Opera” con Antonio Colangelo.

Domenica 15 dicembre l’Area Polifunzionale di San Martino si popola con il Mercato straordinario dalle 7:00 alle 14:00. Sempre domenica mattina, dalle 10.30, il Teatro Politeama Italia ospiterà la presentazione del libro “Storia del Politeama”, un evento arricchito da un annullo filatelico e dalla distribuzione di una cartolina celebrativa in occasione del centesimo anniversario della fondazione del teatro.

Alle 19:00, la Basilica di San Giuseppe accoglierà “Lights for Christmas”, una rappresentazione curata da Rita Marinelli con la Cooperativa Sociale “Uno Tra Noi”. Alla stessa ora, “Cantico di Natale” andrà in scena a Palazzo Vives Frisari, a cura di Artevives. Infine, alle 20:15, piazza Duomo ospiterà la performance “Variegato al Natale”, un mosaico di poesie, scene e canti.

Il calendario delle iniziative sarà diffuso di settimana in settimana ed è disponibile sul sito del Comune di Bisceglie.