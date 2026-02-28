Eventi e spettacoli, Comune e Confcommercio: “Regole per evitare criticità e tutelare le attività”

La Sala Consiliare del Comune di Bisceglie ha ospitato un incontro dedicato alla disciplina del pubblico spettacolo e agli adempimenti connessi all’organizzazione di eventi musicali e di intrattenimento nei pubblici esercizi. L’incontro, richiesto da Confcommercio Bisceglie, nasce dall’esigenza di fare chiarezza sul corretto inquadramento normativo delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco Angelantonio Angarano, il presidente di Confcommercio Bisceglie Leo Carriera, l’Assessore alle Attività produttive Onofrio Musco, il Vice Sindaco Angelo Consiglio, l’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto, il dirigente SUAP Michele Cirrottola, il funzionario SUAP Maurizio Ciccolella, il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio, insieme a numerosi operatori titolari delle attività interessate, alcune delle quali già oggetto di recenti controlli, a testimonianza della volontà di affrontare il tema con responsabilità e spirito collaborativo.

Nel corso dell’incontro sono stati forniti approfondimenti puntuali sulle normative vigenti, sugli iter autorizzativi in base alla capienza, sugli obblighi di sicurezza e sugli aspetti legati ai controlli cui le attività sono attualmente sottoposte. Rilevante il contributo tecnico dell’Ing. Ciccolella, che ha consentito di definire con precisione i passaggi procedurali necessari per operare nel rispetto delle regole.

«Come Amministrazione Comunale – le parole del Sindaco Angelantonio Angarano – siamo sempre al fianco delle imprese del territorio, cardine della nostra economia. Abbiamo accolto con favore questo momento di confronto sicuri che il dialogo e la collaborazione siano la via maestra da seguire. Il dovere di rispettare le regole e il diritto di fare impresa sono e devono essere due facce della stessa medaglia».

«Gli uffici comunali, il SUAP in particolare, sono sempre a disposizione delle attività commerciali e delle associazioni di categoria per fornire informazioni e dettagli sulle procedure da seguire per il rispetto di ogni adempimento normativo. Lavoriamo quotidianamente per sostenere la costruzione di una rete sinergica tra istituzioni e rappresentanze economiche», ha commentato l’Assessore Onofrio Musco.

Il Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, ha dichiarato: «Confcommercio ha fortemente voluto questo confronto perché riteniamo fondamentale che gli imprenditori possano operare con regole chiare, interpretazioni univoche e piena consapevolezza dei propri obblighi. La prevenzione e il rispetto delle norme non sono un vincolo, ma una garanzia per tutti».