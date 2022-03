Eusebio Haliti e Stefano Mei ospiti del Comune per parlare di sport e impianti

È stato ospite ieri a Bisceglie Stefano Mei, campione di atletica e da gennaio 2021 Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, accompagnato dall’atleta azzurro Eusebio Haliti, nostro concittadino.

“È stata l’occasione per parlare, insieme all’Assessore allo Sport Maria Lorusso e al Consigliere Comunale Franco Coppolecchia, di infrastrutture e impianti sportivi, di promozione dello sport e dei sani valori e corretti stili di vita insiti nella pratica sportiva, fondamentale veicolo di inclusione, aggregazione e crescita umana e agonistica”, scrive sui social il sindaco Angelantonio Angarano.

“In questo senso è stato confermato il finanziamento di 700mila per la riqualificazione del Paladolmen nella graduatoria definitiva del Bando sport e periferie del Governo. Procederemo anche alla riqualificazione del Gustavo Ventura che prevedrà, tra gli interventi, il manto erboso sintetico e potrà riguardare anche la sistemazione della pista d’atletica. La piacevole conversazione in sala consiliare ha anche riguardato, e non poteva essere altrimenti, gli straordinari successi di Stefano Mei a livello mondiale che ci hanno fatto emozionare e il magnifico momento che sta vivendo l’atletica italiana, culminato con i cinque ori olimpici a Tokyo, anche grazie al suo eccellente operato”, conclude il primo cittadino.