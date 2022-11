Estrazione a premi dell’Epifania, Confcommercio Bisceglie incentiva il commercio di vicinato

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio Confcommercio Bisceglie, con il supporto delle attività commerciali, ha ideato un’iniziativa per incentivare i clienti a recarsi presso le attività commerciali, e non solo, per i loro acquisti e per i regali di Natale.

Un’estrazione a premi a cui prenderanno parte tutti gli acquirenti che si recheranno dall’8 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023 presso le attività aderenti all’iniziativa. I commercianti omaggeranno i propri clienti di un coupon valido per l’estrazione a premi che si svolgerà il 6 gennaio 2023.

Le attività commerciali che intendano aderire all’iniziativa denominata “L’estrazione dell’Epifania” possono recarsi nella sede di Confcommercio Bisceglie in via Capitano Gentile n. 13 da martedì 22 a venerdì 25 novembre per richiedere maggiori informazioni in merito, aderire all’iniziativa e ritirare il materiale necessario per la partecipazione.

“Un’idea per coinvolgere i nostri associati e promuovere l’acquisto nelle attività commerciali della nostra città – dichiara il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – Un’iniziativa pensata per dare ancora più slancio agli acquisti nei locali della nostra città soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo”.