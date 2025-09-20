Estate di controlli e sicurezza: il bilancio dei Carabinieri nella provincia Bat

Con la chiusura della stagione estiva, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani ha diffuso il bilancio delle attività svolte a tutela della sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che hanno affollato le località a maggiore richiamo della provincia. Dal 1° giugno a oggi, sono stati eseguiti oltre 3.150 servizi perlustrativi, con una media di 25 al giorno, che hanno portato al controllo di più di 21.000 persone.

L’attenzione alla circolazione stradale ha prodotto oltre 13.000 verifiche, con 40 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, 1.100 verbali elevati per violazioni al Codice della Strada per un valore superiore ai 350.000 euro e 86 veicoli sequestrati. Parallelamente, sul fronte del contrasto alla criminalità, sono state arrestate 77 persone e 326 denunciate in stato di libertà, in prevalenza per reati contro il patrimonio e violazioni legate agli stupefacenti.

Particolare rilievo è stato dato alla prevenzione degli abusi di alcol e droghe tra i giovani nei contesti della movida notturna. In questo settore i Carabinieri hanno denunciato 25 persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e segnalato oltre 200 assuntori alla Prefettura.

Accanto ai servizi ordinari, non sono mancati dispositivi straordinari di controllo del territorio, soprattutto nei fine settimana, che hanno visto operare le Compagnie di Barletta, Andria e Trani, supportate da reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree sensibili, spesso teatro di degrado o caratterizzate da forte presenza giovanile, con controlli mirati a persone, veicoli e attività commerciali.

Determinante, infine, il ruolo delle Stazioni Carabinieri, presidio capillare e punto di riferimento per le comunità locali, che con la loro costante vicinanza hanno contribuito a mantenere vivo il senso di sicurezza tra i cittadini.

Il Comando Provinciale rinnova il proprio impegno quotidiano nella tutela della legalità e della serenità delle comunità, con l’obiettivo di garantire un territorio sempre più sicuro.