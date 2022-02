Esposte bandiere della pace, Angarano accoglie appello don Giovanni Ricchiuti e Pax Christi

“L’invasione dell’Ucraina aumenta la preoccupazione di tutti noi. Siamo atterriti dagli scenari, amareggiati per quanto la storia, purtroppo, non abbia insegnato che la guerra, con il suo carico di sofferenza, orrore e morte, sia sempre il male assoluto e che non ci sia nessuna ragione al mondo che possa renderla necessaria”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Abbiamo risposto immediatamente all’appello di don Giovanni Ricchiuti e Pax Christi di esporre la bandiera della pace su palazzo di Città e sulla facciata del nostro teatro Garibaldi”.

“Ribadiamo nettamente che Bisceglie, interpretando i comuni sentimenti della nostra Comunità – conclude il Primo Cittadino – sosterrà sempre la pace, la non violenza, il rispetto dei diritti civili e umani, la libertà e la democrazia”.