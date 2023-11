Esito analisi acqua negativo, riapre la scuola San Giovanni Bosco

Le analisi dell’acqua relative ai campionamenti effettuati dal Sian della Asl Bt nella mattinata di lunedì 20 novembre al plesso scolastico “San Giovanni Bosco”, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall’Amministrazione Comunale, hanno dato esito negativo.

Visti dunque i risultati conformi ai limiti di legge, la scuola di via Amando Vescovo (sede centrale del Terzo Circolo didattico) riaprirà da venerdì 24 novembre in totale sicurezza per la salute dei bimbi e di tutta la comunità scolastica.