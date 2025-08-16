Eroe in mare: finanziere salva un bambino di 9 anni a Bisceglie, accolto dal Sindaco Angarano

Un gesto di straordinario coraggio ha trasformato una giornata di relax in un salvataggio che ha portato ad un lieto fine nella comunità biscegliese. Qualche giorno fa, Francesco Todisco, Appuntato Scelto Qualifica Speciale della Guardia di Finanza in servizio al Gruppo Pronto Impiego di Bari, non ha esitato a tuffarsi in mare per salvare un bambino di 9 anni in difficoltà al largo.

L’episodio è avvenuto in pochi, decisivi secondi. Francesco, che si trovava in spiaggia per una mattinata di riposo, ha notato il piccolo in pericolo e si è lanciato senza esitazioni. Bracciata dopo bracciata, ha raggiunto il bambino e lo ha riportato sano e salvo a riva, tra la commozione dei presenti.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha accolto il finanziere in Comune per ringraziarlo pubblicamente a nome dell’intera città di Bisceglie, sottolineando come “a volte, in pochi secondi, si decide il destino di una vita”. Alla cerimonia era presente anche Paolo Malerba, della Segreteria interregionale Puglia e Basilicata del SINAFI, che ha espresso l’orgoglio della Guardia di Finanza per uno dei suoi uomini.

“Francesco ci insegna che il coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di agire quando qualcuno ha bisogno di noi”, ha concluso il primo cittadino, consegnando un riconoscimento simbolico a un uomo che, con il suo gesto, ha dimostrato quanto valore possano avere altruismo e prontezza di spirito.