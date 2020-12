Erogazione buoni spesa/card, come compilare la domanda / VIDEO

Come comunicato dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie, è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dei buoni spesa/card per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità in favore di cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 (leggi qui).

L’Assessore alle politiche sociali Roberta Rigante spiega come si compila la domanda, come ognuno può farlo in autonomia da pc o da qualsiasi dispositivo mobile, anche da telefono. Nel caso ci siano difficoltà ogni città daino potrà rivolgersi ai Caf della Città.