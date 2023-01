Erasmus+, riprendono le mobilità della scuola “Monterisi”: prossima destinazione Finlandia

Dopo due anni di pandemia e di limitazioni agli spostamenti, la scuola media biscegliese “Riccardo Monterisi” riprende il progetto Erasmus+ e le relative mobilità, da sempre fiore all’occhiello dell’istituto cittadino.

Dopo aver ospitato in Italia, dal 9 al 13 ottobre scorso, otto studenti tedeschi e cinque studenti finlandesi accompagnati dai loro docenti, è giunto il momento per dieci ragazzi biscegliesi di partire per la Finlandia. Dal 17 al 21 gennaio saranno ospiti della Scuola “Soinin yhtenäiskoulu” di Soini.

Accompagnati da quattro docenti, gli alunni sono pronti per affrontare la splendida esperienza che li vedrà coinvolti in attività uniche e irripetibili connesse al progetto “There’s no place … like school!”. I ragazzi sono impazienti di riabbracciare i loro partner tedeschi e finlandesi che qui a Bisceglie hanno trovato grande ospitalità e hanno trascorso giornate di grandi emozioni, ricche di attività, laboratori e condivisione di esperienze con la visita a Taranto al Castello e al museo MArTa e alle ceramiche di Grottaglie.