Erasmus ed eTwinning al centro dell’evento di disseminazione della scuola Monterisi

Si è concluso lo scorso 20 giugno, nel teatro Don Luigi Sturzo, con l’evento di disseminazione delle attività Erasmus ed eTwinning, il grande fermento di attività svolte in questo anno scolastico alla scuola Monterisi di Bisceglie per favorire e migliorare la consapevolezza europea degli alunni.

Il cammino “europeo” è iniziato dal 9 al 13 ottobre 2022 con l’ospitalità in Italia dei partner finlandesi e tedeschi: la scuola ha ospitato e integrato alunni e docenti provenienti dalle scuole di Soini e Dierdorf con un ricco programma di attività e visite guidate al territorio. Il progetto si è completato successivamente con la mobilità degli alunni sia in Finlandia (Soini) dal 17 al 21 gennaio 2023 di 10 alunni e 4 accompagnatori presso la scuola “Soinin Yhtenaiskoulu“ che in Germania (Dierdorf) dal 7 all’11 marzo 2023 di 13 alunni e 6 accompagnatori presso la scuola “Nelson-Mandela-Schule”.

Il progetto quest’anno si è allargato anche alla Polonia con lo scambio di mobilità: dal 13 al 17 febbraio 2023 due insegnanti della scuola polacca “Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie” sono state ospiti della scuola biscegliese, mentre dal 18 al 21 aprile 2023 6 alunni e 2 accompagnatori si sono recati presso la scuola “Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie”(Polonia). Non è mancata la formazione dei docenti in Portogallo ad Angra do Heroismo nel settembre 2022.

La Scuola Monterisi ha ottenuto l’accreditamento Erasmus dall’1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2027 per continuare a costruire un ponte con l’Europa con mobilità e attività di scambio culturale e linguistico. Ad integrare e allargare i confini di questa eccellenza la scuola ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione InCo di Molfetta e il dott. Luigi Balacco, il progetto di volontariato europeo per l’intero A.S. 2022/2023 con Julius Boccalini della Germania e Andrea Garcia Fuentes della Spagna. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla vita della scuola fornendo supporto linguistico e collaborazione in moltissime attività laboratoriali.

A concludere questa finestra sull’Europa i progetti eTwinning della prof.ssa Dell’Orco con la classe 2^ E dal titolo “Keeping our school green garden” e il Progetto eTwinning PON con gli alunni delle classi terze dal titolo “Agora talks” della prof.ssa Lucrezia Di Molfetta, docente esperto del PON.

I ragazzi e i docenti che hanno partecipato alle mobilità, nell’incontro di disseminazione hanno illustrato con toni entusiastici tutte le fasi delle mobilità, rimarcando l’eccellenza delle esperienze sia dal punto di vista organizzativo che didattico–formativo. La conoscenza diretta di realtà scolastiche diverse dalla propria è un momento formativo davvero impareggiabile.

La comunità scolastica della Monterisi, unitamente alla guida della dirigente scolastica Prof.ssa Lucia Scarcelli, anche in questo ambito, ha rivelato una grande lungimiranza e pregevolezza di idee.