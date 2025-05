Erasmus+: alunni e docenti da Spagna e Francia ospiti al “S. Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris”

Un’esperienza all’insegna dell’internazionalizzazione e dell’inclusione ha recentemente animato l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco Battisti Ferraris” di Bisceglie, con l’arrivo di alunni spagnoli della scuola San Vicente de Paul di Saragozza e docenti francesi della scuola dell’infanzia “REP+ Charles Fauqueux” di Beauvais. L’iniziativa rientra nel programma Erasmus+ dell’Unione Europea, ed è stata un’occasione di crescita e confronto interculturale per studenti, insegnanti e famiglie.

Durante il soggiorno pugliese, i giovani spagnoli sono stati accolti dalle famiglie italiane e hanno frequentato le lezioni insieme ai coetanei, immergendosi nella quotidianità scolastica e cittadina. “La mia famiglia ospitante è stata meravigliosa. Ho imparato tante parole nuove e mi sono sentita a casa”, racconta entusiasta Maria, una studentessa spagnola di 12 anni.

Parallelamente, le docenti francesi hanno partecipato a una settimana di job shadowing presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto biscegliese. Il focus dell’attività è stato lo studio delle metodologie inclusive applicate in classe: spazi educativi, materiali didattici, interazione con alunni di diversa provenienza culturale e bisogni educativi speciali. “Abbiamo avuto modo di osservare e confrontarci su pratiche realmente efficaci per l’inclusione scolastica”, hanno affermato le partecipanti francesi.

Il Dirigente Scolastico, Dott. Domenico Cosmai, ha sottolineato il valore strategico del progetto: “Erasmus+ è una straordinaria opportunità di apertura e rinnovamento per la nostra scuola. Promuove una cultura dell’accoglienza, della cittadinanza europea e del rispetto per ogni diversità”.

E non finisce qui. Nei prossimi mesi, dieci docenti dell’Istituto prenderanno parte a mobilità in Spagna, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, per osservare buone pratiche educative in tema di inclusione, STEAM e didattica digitale, partecipare a corsi di formazione, e condividere esperienze con colleghi europei. Un circolo virtuoso di apprendimento continuo che contribuisce a rendere l’I.C. “San Giovanni Bosco Battisti Ferraris” un esempio di scuola europea moderna e inclusiva.