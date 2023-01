Epifania di Confcommercio, serata finale delle iniziative natalizie in piazza Vittorio Emanuele

La Confcommercio di Bisceglie ha organizzato una serata di musica, intrattenimento, cabaret e gratificazione per quanti hanno deciso di fare i propri acquisti e regali in una delle attività aderenti al Fidelity Contest: venerdì 6 gennaio, a partire dalle ore 19:00, in piazza Vittorio Emanuele II avrà luogo l’evento conclusivo del periodo delle festività natalizie.

Gli allievi dell’Hdemia Zamar di Bisceglie, diretta da Daniele Lamarca con la vocal coach Annamaria Carrieri e lo show man Vitantonio Mazzilli animeranno la serata che chiude la serie di iniziative pensate per il Natale biscegliese.

In occasione della serata saranno estratti i quaranta biglietti vincenti che premieranno i clienti che dall’8 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 hanno effettuato un acquisto presso le ottanta attività aderenti all’iniziativa.

Presenzieranno il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera con Katia Todisco, e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. Condurrà la serata il giornalista Francesco Brescia. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie ed è realizzato da Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà. Partner: Mastrototaro Food e Agribiologos.