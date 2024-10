Epass, prende il via oggi il Corso di Primo Soccorso

Un corso per imparare ad intervenire in situazioni di emergenza ed aiutare chi è in difficoltà. È questo l’obiettivo del Corso di Primo Soccorso organizzato da Epass e che prende il via oggi nella sede dell’Associazione in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“Fin dalla nascita del Poliambulatorio Il buon Samaritano – spiega il direttore Andrea Dell’Olio – abbiamo pensato e realizzato iniziative di prevenzione, screening, formazione ed educazione sanitaria. Questo è il secondo corso di questo tipo: se con il primo abbiamo dato spazio soprattutto agli operatori di Epass, adesso abbiamo invitato a partecipare 30 operatori parrocchiali, persone a contatto quotidianamente con bambini, ragazzi e adulti nelle chiese della nostra città”.

I corsi di primo soccorso sono fondamentali, ad esempio, per intervenire con manovre salva-vita o con l’utilizzo del defibrillatore. “È una vera e propria emergenza – continua il dott. Dell’Olio – In caso di necessità, come può essere un infarto, avere accanto qualcuno in grado di intervenire può fare realmente la differenza. In situazioni particolari anche un solo minuto può essere decisivo. Siamo sicuri che dare alle persone i mezzi necessari per fornire un primo soccorso sia un impegno importante, un bene per tutta la nostra città, un gesto di attenzione gratuita al prossimo. Un grande grazie a nome di tutta Epass a Enio Padalino, formatore e istruttore di soccorso che dona il suo tempo per il bene di tutti”.