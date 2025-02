Epass dalla parte dei caregiver: “Ci prendiamo cura di chi si prende cura”

Prendersi cura di chi si prende cura. È questo l’obiettivo principale del progetto ‘Dalla parte dei caregiver’, ideato da Epass OdV e vincitore del concorso Orizzonti Solidali di Fondazione Megamark, che fornisce agli ‘assistenti familiari’ supporto psicologico, nozioni medico-sanitarie, corsi di primo soccorso e orientamento nel disbrigo pratiche.

Epass ha presentato il progetto in un convegno dedicato proprio alla figura del caregiver, il 30 gennaio scorso nell’Auditorium don Pierino Arcieri. Dopo l’intervento della dott.ssa Daniela Balducci che ha portato il saluto di Fondazione Megamark, è stata la volta di Andrea Dell’Olio, direttore del Poliambulatorio Il buon Samaritano, di Mauro Palmiotti, direttore del Consultorio Familiare, e di MicheleAlfredo Chiariello, presidente della Camera Giuslavoristi di Trani. I tre esperti hanno tratteggiato il profilo del caregiver da tre punti di vista differenti: sanitario, psicologico e normativo.

“L’impegno costante e la mancanza di tempo per se stessi portano a un esaurimento delle energie che può sfociare nel cosiddetto ‘burnout da caregiving’, termine utilizzato per descrivere l’esaurimento fisico, mentale ed emotivo che colpisce i caregiver”, ha spiegato il dott. Palmiotti sottolineando l’importanza di progetti di sostegno ai caregiver.

Preziose le testimonianze dirette riportate da Maria Pia Simone, di Associazione Pegaso, Marcello Paduanelli, di Universo Salute Opera don Uva, e Nicola Ulisse, di Alzheimer Bat OdV.

“Il caregiver – ha continuato Mauro Palmiotti – rischia di diventare invisibile, anche a se stesso. Ma parliamo di una figura straordinaria che occupa un ruolo fondamentale nella nostra società, anche se non ha né un vero e proprio riconoscimento né, in molti casi, una adeguata formazione professionale”.La serata è stata anche l’occasione per presentare un nuovo progetto sperimentale che si innesta su quello in corso: Pegaso Security spa, in collaborazione con Epass, fornirà alcuni dispositivi salva-vita per gli assistiti dai caregiver e per gli utenti del Poliambulatorio Il buon Samaritano. In caso di necessità, il personale qualificato di Pegaso Security è pronto ad intervenire 24 ore su 24 per soccorrere e assistere la persona in difficoltà.