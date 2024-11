Epass Bisceglie presente alla Giornata Mondiale del Poveri

Anche quest’anno Epass ha accolto l’invito della Caritas diocesana partecipando con un’equipe medica del Poliambulatorio Il buon Samaritano alla Giornata Mondiale dei Poveri organizzata lo scorso 10 novembre a Margherita di Savoia.

Nei locali della parrocchia SS. Salvatore i volontari di Epass guidati dal dottor Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio Il buon Samaritano, hanno eseguito centinaia di ecografie a persone in condizioni di fragilità socio-economica.

“Continua la nostra stretta collaborazione con la Caritas diocesana – le parole del dott. Andrea Dell’Olio – Per un giorno abbiamo trasferito a Margherita di Savoia le attività che svolgiamo quotidianamente a Bisceglie nel Poliambulatorio. Un grazie ai colleghi e al personale sanitario che anche in questa occasione hanno dimostrato estrema professionalità e spirito di solidarietà mettendosi a disposizione per i più poveri. Un grazie anche a Ruggiero Serafini, direttore della Caritas diocesana, e a tutti gli operatori volontari”.

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano di Epass eroga visite mediche specialistiche a persone con redditi bassi, senza fissa dimora, immigrati con difficoltà di accesso al sistema sanitario nazionale, nuovi poveri, anziani e tutti coloro che per varie ragioni vivono in condizioni di fragilità.