Epass, a breve apertura di un corso gratuito di educazione informatica per anziani

Resteranno aperte fino al 15 febbraio le iscrizioni per “Non è mai troppo tardi“, l’ultima iniziativa targata Epass realizzata col contributo dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.). Il progetto si articolerà in due corsi (quaranta ore distribuite su di dieci settimane) riservati a tutti coloro che abbiano più di 55 anni e totalmente gratuiti.

Scopo del progetto è fornire un’educazione informatica di base a quei cittadini che, non essendo nativi digitali, trovano difficoltà a interfacciarsi con un presente in vorticoso cambiamento e ormai fondato sulla conoscenza dei mezzi digitali. L’insegnamento verterà tanto sulle operazioni informatiche elementari (scrittura di testi, creazione e gestione di un indirizzo email) quanto su funzioni specifiche utili per il cittadino (Spid, accesso a portali Inps e Agenzia delle Entrate, prenotazione di visite mediche). Rievocando dunque il motto del celebre maestro Manzi, Epass punta a dimostrare che “non è mai troppo tardi” per imparare a mettersi attivamente in gioco.

«Siamo molto contenti dell’avvio di questo progetto» dichiara il presidente Luigi De Pinto. «L’invecchiamento attivo è uno di quei temi sui quali stiamo puntando molto. Con questi corsi daremo a tante persone la possibilità di essere maggiormente autonome nell’utilizzo degli strumenti informatici e nell’accesso a numerosi portali istituzionali».

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione al corso è possibile recarsi di persona presso la sede Epass (piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12) oppure contattare il numero telefonico 080 392 7111 dal lunedì al venerdì (dalle 18 alle 20).