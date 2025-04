Entra nel vivo il progetto “La Camera Verde” al I Circolo “De Amicis” di Bisceglie

Entrano nel vivo le attività previste dal progetto “La Camera Verde”, riproposto, dopo il successo della prima edizione svoltasi durante l’anno scolastico 2022/2023, al Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo.

Il progetto è risultato nuovamente vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2024-2025. La scuola biscegliese si è classificata al 23esimo posto nella graduatoria nazionale ed è l’unica scuola della provincia ad essere stata ammessa al finanziamento.

Gli studenti, in queste settimane, sono protagonisti di una serie di laboratori finalizzati alla creazione di un cortometraggio animato sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Il percorso laboratoriale è cominciato con dei primi incontri di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico condotti da Antonio Musci, responsabile scientifico del progetto, che ha approfondito e indagato il tema dell’inquadratura cinematografica: l’elemento di base del discorso filmico, che proprio nella sua semplicità contiene in sé già tutta la meravigliosa avventura del cinema, tutte le sue infinite possibilità espressive.

Successivamente, Girolamo Macina, videomaker e media&film educator, ha lavorato con i bambini sulla scrittura per il cinema. Un’attività che ha condotto alla creazione di una sceneggiatura dal titolo “La rivolta dei bambini”. Dopo averla letta e presentata agli altri gruppi di lavoro, adesso gli alunni della scuola biscegliese si occuperanno di animare la storia e di comporre la colonna sonora per il cortometraggio che sta per nascere. I giovanissimi sceneggiatori, infatti, non si sono limitati a “scrivere” la storia, ma l’hanno persino trasformata in uno storyboard attraverso i disegni, così da aiutare gli altri bambini a “visualizzare” già le diverse inquadrature.

Sotto la guida di Luigi Iovane, fotografo e videomaker, e di Adolfo Di Molfetta, regista e animatore 2D, i bambini lavoreranno all’elaborazione di scenografie, fondali e personaggi, da animare attraverso l’utilizzo di software e attrezzature professionali per la ripresa, ma anche di applicazioni gratuite che i piccoli registi potranno utilizzare a casa, per esprimere liberamente la propria creatività e per prendere dimestichezza in autonomia con gli strumenti di animazione.

Il compositore Gabriele Panico, invece, diventerà il direttore di una vera e propria orchestra composta dagli alunni, che si stanno esercitando in questi giorni per la grande sfida che li aspetta nei prossimi appuntamenti: quella di comporre l’intera colonna sonora del cortometraggio, comprensiva di rumori, suoni e musiche.

Gli insegnanti, parallelamente, stanno partecipando a degli incontri dedicati con artisti ed esperti del settore per indagare le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico. Nelle scorse settimane, i docenti hanno avuto modo di approfondire i vantaggi della tecnica della stop-motion in ambito scolastico con Andrea Gadaleta Caldarola, regista e professionista nel campo del montaggio audiovisivo, e di partecipare a un incontro con il critico cinematografico Davide Sette dedicato all’analisi dei film d’animazione contemporanei alla luce della conoscenza dei nuovi strumenti tecnologici utilizzati per realizzarli.

Il progetto, infine, sta coinvolgendo i bambini in un cineforum a tema che si sta svolgendo nelle sale del Politeama Italia di Bisceglie e che sta permettendo ai giovanissimi spettatori di scoprire il meglio del cinema di animazione mondiale.

Il progetto è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Mara Altamura, Viviana Barbieri, Mariagrazia Colangelo, Giovanna Di Pierro, Ester Facchini, Caterina Gadaleta, Grazia Pedone, Antonella Petruzzella; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni, gli insegnanti tutor Marisa Maffei, Domenico Mazzola, Anna Misino, Carla Tritto, le associazioni Canudo ETS, Atalante ETS, URCA APS, la cooperativa Murex e il Politeama Italia.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie.