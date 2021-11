Ente Bilaterale Commercio Bat: “Come fare domanda per rimborso libri di testo”

Dal 15 novembre prossimo e fino al 28 febbraio 2022, tutti i dipendenti delle aziende iscritte all ’Ente Bilaterale del Terziario di Bari e della Bat potranno presentare domanda per richiedere l’erogazione di rimborsi del valore di 150 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o sosterranno spese per l’acquisto di libri di testo per le scuole secondarie per l’anno 2021/2022. I richiedenti devono essere lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Contratto Nazionale Terziario – Confcommercio, appartenenti ad aziende in regola con la contribuzione all’Ente.

Le domande da compilare si possono inviare attraverso l’apposita piattaforma telematica, www.ebiterbari.com. Sono beneficiari della misura, nel dettaglio, coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente al momento della presentazione della domanda in una azienda aderente all’Ente di Bari e Bat e che l’azienda stessa, sia iscritta all’Ente Bilaterale e in regola con i versamenti contributivi. La sede di lavoro del dipendente deve essere ubicata nelle due province di Bari e Bat e l’azienda deve risultare iscritta da almeno 3 mesi ed in regola al momento di presentazione della domanda da parte del dipendente.

“Anche questo nuovo bando – commenta il Presidente della Confcommercio di Bari-Bat, Alessandro Ambrosi – è la conferma del nostro impegno costante nel garantire opportunità alle imprese e ai lavoratori, in particolare in questo momento di ripartenza. A volte succede che le aziende non conoscano bene i vantaggi dei quali hanno diritto. E gli stessi lavoratori non sempre utilizzano le provvidenze previste dalle intese contrattuali, considerato anche che l’adesione delle imprese agli enti bilaterali è obbligatoria come da previsione del Contratto Collettivo di Lavoro”.

“Altre iniziative di sostegno saranno messe in campo nel breve dallo stesso ente: sia per aiutare lavoratori e imprese, sia per ridare slancio al ruolo attribuito dalla contrattazione collettiva alle parti sociali – aggiunge Giuseppe Zimmari, vice Presidente Ebiter Bari e segretario regionale Uiltucs. Ancora di più con l’emergenza sanitaria che ha creato maggiori difficoltà ai lavoratori dipendenti del settore che hanno visto diminuire il loro reddito con il ricorso agli ammortizzatori sociali nel corso del 2020/2021”.

“Le prestazioni assistenziali sono lo spirito che anima gli Enti Bilaterali nel sostenere necessità e bisogni di lavoratori e aziende e il nostro Ente eroga, ormai da parecchi anni, prestazioni legate alla formazione obbligatoria, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e formazione professionalizzante soprattutto nel campo delle vendite e del marketing. Continuiamo a sostenere la famiglia, in questo periodo di crisi, e pertanto siamo ancora a disposizione dei lavoratori con questo bando per il sostegno all’acquisto dei libri di testo”, conclude il direttore dell’Ente Bilaterale Bari-Bat, Mauro Portoso.