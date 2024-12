ENPA Bisceglie protagonista al “Borgo di Natale”

Anche quest’anno l’ENPA Bisceglie(Ente Nazionale Protezione Animali) sarà presente al “Borgo di Natale”, il suggestivo evento organizzato dall’associazione Borgo Antico.

“Il nostro locato, allestito in via Cardinale Dell’Olio, nel cuore del centro storico – si legge nella nota dell’associazione – vi aspetta ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi fino al 26 dicembre, a partire dalle 18:30. Troverete idee regalo solidali realizzate con amore, perfette per le festività natalizie. L’intero ricavato sarà destinato al sostegno delle numerose attività a favore degli animali del nostro territorio. Anche un piccolo contributo, come un’offerta libera, può fare la differenza e rappresentare un gesto concreto per aiutare chi ne ha più bisogno”.

ENPA Bisceglie è un’associazione che sul territorio si occupa attivamente di animali randagi, un impegno che va ben oltre il semplice soccorso. “Ogni giorno ci dedichiamo a una vasta gamma di attività che hanno come obiettivo – continua – la tutela degli animali e il miglioramento della loro qualità di vita: sterilizzazioni di randagi, gestione di colonie feline, adozioni responsabili, lavoriamo per trovare una nuova casa a cani e gatti provenienti da rinunce di proprietà o ritrovati abbandonati sul territorio, offriamo un servizio di assistenza alle famiglie che hanno smarrito i propri animali, collaborando per ritrovarli e inoltre ci occupiamo di animali feriti, o gravemente ammalati, assicurandoci che ricevano le cure necessarie”.