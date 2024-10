ENPA Bisceglie organizza primo corso per volontari in canile

ENPA Bisceglie annuncia l’avvio del primo corso teorico e pratico gratuito per tesserati volontari ENPA che entrano in canile, interamente finanziato dalla sezione cittadina.

Il corso, che viene svolto all’interno del rifugio “Amici miei”, prevede 10 incontri a cadenza bisettimanale (mercoledì pomeriggio e sabato mattina) affronterà una serie di tematiche fondamentali per chi svolge volontariato in canile.

La formazione sarà condotta da Sara Cosentino, educatrice ENPA, e Liliana Mancazzo educatrice FISC, due professioniste qualificate che guideranno i partecipanti attraverso un percorso formativo completo e strutturato. Il percorso parte dapprima dalla presa di coscienza di cosa significhi essere “volontario”, di come il volontario vive a livello emotivo l’entrata in canile e la relativa uscita e successivamente tra i temi trattati vi saranno la corretta gestione del cane in box, l’approccio durante le passeggiate, la capacità di osservare e interpretare il comportamento dei cani e la promozione di adozioni consapevoli.

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del carattere di ciascun cane, alla comunicazione tra cani e alla costruzione di una relazione equilibrata tra volontari e animali, evitando di compromettere il benessere emotivo degli ospiti a quattro zampe.



L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, formare volontari consapevoli e preparati in grado di supportare i cani del canile nel loro percorso di crescita e recupero; dall’altro, promuovere un’adozione consapevole e duratura, attraverso la valutazione attenta delle famiglie adottive e del contesto più adatto per ciascun cane.

“Speriamo per il futuro – conclude la nota di ENPA Bisceglie – in una partecipazione attiva anche da parte dell’amministrazione comunale, come previsto dalla legge, per rafforzare insieme questa importante iniziativa”.