ENPA Bisceglie: “Appello alla cittadinanza, adottare un animale arricchisce le famiglie”

Nonostante l’arrivo dell’estate e il periodo di vacanze, il lavoro dei volontari della sezione ENPA di Bisceglie non si ferma. Continuano a dedicare il loro tempo, le loro energie e le loro risorse per garantire il benessere degli animali abbandonati e bisognosi di assistenza. “Questo impegno costante – si legge nella nota – non solo assicura un supporto vitale per gli animali, ma contribuisce anche ad alleggerire le casse comunali, dimostrando che il volontariato è una risorsa fondamentale per la nostra comunità”.

“La nostra sezione è attiva su molti fronti – prosegue – dalle attività quotidiane di cura e soccorso, alla promozione delle adozioni responsabili, passando per le campagne di sensibilizzazione. Ogni adozione che riusciamo a realizzare rappresenta una vita salvata e un passo avanti verso lo svuotamento dei canili. Rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza: adottare un animale è un gesto di amore che non solo cambia la vita dell’animale, ma arricchisce anche quella delle famiglie che decidono di aprire il loro cuore e la loro casa a un nuovo amico a quattro zampe. Con l’adozione si può fare una reale differenza, offrendo una seconda opportunità a chi ha conosciuto solo l’abbandono e la solitudine”.

“Approfittiamo dell’occasione esprimendo anche la nostra speranza nei confronti dell’amministrazione comunale – dichiarano – affinché possa offrire un maggiore supporto alle nostre attività. Il nostro lavoro contribuisce significativamente al benessere della comunità e rappresenta un risparmio per le casse comunali; per questo, riteniamo fondamentale una collaborazione più stretta con le istituzioni locali per migliorare ulteriormente le condizioni degli animali nel nostro territorio. ENPA Bisceglie continua a operare senza sosta grazie all’incredibile lavoro dei suoi volontari e al supporto della comunità. Siamo convinti che, insieme – concludono – possiamo sensibilizzare sempre più persone sull’importanza delle adozioni e sul valore della collaborazione tra volontariato e istituzioni.