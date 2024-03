ENPA Bisceglie annuncia giornata dedicata ai tesseramenti

L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di Bisceglie annuncia che oggi, 3 marzo, si terrà una giornata dedicata ai tesseramenti.

“Saremo presenti in via Aldo Moro, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 – si legge nella nota – con uno stand presso il quale si potrà sottoscrivere o rinnovare il tesseramento. Durante queste ore, infatti, i volontari ENPA saranno a disposizione per informare i cittadini riguardo l’operato dell’ENPA e raccogliere le preziose adesioni che consentiranno di continuare l’importante lavoro di protezione e cura degli animali del territorio biscegliese”.

“Con un piccolo contributo, ognuno di noi può fare la differenza nella vita di tanti animali che hanno bisogno di amore, attenzione e cure. Invitiamo tutti i cittadini biscegliesi a partecipare a questa giornata e ad unirsi a noi nel nostro impegno a difendere i diritti degli animali” hanno dichiarato le volontarie.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare i nostri social Facebook ed Instagram “ENPA Bisceglie”