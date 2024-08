Energia elettrica, interruzione momentanea in città / ECCO LE VIE INTERESSATE

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che venerdì 9 agosto alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una interruzione momentanea dell’energia elettrica.

Le vie coinvolte, dalle 8:30 alle 16:00, saranno: via Abate Bruni, via Terlizzi, via san Martino, via Berarducci, via Fausto Coppi, via Abate Caprioli, via Vittorio Veneto sn, via Matteo Renato Imbriani n. 194 e via Bartali n. 11.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.