Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che mercoledì 27 agosto alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una interruzione momentanea dell’energia elettrica.
Le vie coinvolte, dalle 14:00 alle 18:30, saranno: via del Cristianesimo, via dei muratori, via Nino Bixio, via degli imprenditori, via della Repubblica (civici 57, 59, 44, 48, 52); via dei poeti, via delle Repubbliche marinare, via degli scalpellini, via dei filosofi, via dei Comuni, via XXV aprile n. 15.
Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.