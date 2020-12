Energetikambiente, ecco il programma per la raccolta rifiuti all’Immacolata

Con la festa dell’Immacolata entra nel vivo il periodo natalizio ed anche Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Bisceglie, fa scattare il suo piano organizzativo per affrontare questo periodo venendo incontro alle esigenze dei cittadini.

In occasione della festività di martedì 8 dicembre, i servizi di raccolta dei rifiuti saranno regolari e seguiranno il normale calendario di ritiro. Sarà inoltre aperto dalle 7 alle 13 il Centro Comunale di Raccolta di via Padre Kolbe. Resteranno invece chiusi il Centro Comunale di Raccolta di via Carrara Salsello e l’infopoint di via Stoccolma 7.