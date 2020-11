Energetikambiente, ecco i nuovi orari di apertura dell’Infopoint / DETTAGLI

Ecco i nuovi orari d’apertura dell’infopoint di Energetikambiente-Pianeta Ambiente in seguito al ritorno dell’ora legale.

Da lunedì 2 novembre il centro raccolta in via Stoccolma n. 7 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 09 alle 12:30. La domenica l’Infopoint resterà chiuso.

In occasione della festività di domenica 1° novembre rimarrà chiuso il Centro Comunale di Raccolta sito in via Carrara Salsello. Lo stesso giorno sarà invece regolarmente aperto e operativo il Centro Comunale di Raccolta di via Padre Kolbe che rispetterà il tradizionale orario domenicale (dalle 07 alle 13).