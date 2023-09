Emergenza sangue, appello Avis Bisceglie alla donazione

Continua ad essere importante la richiesta di sangue ed emoderivati da parte degli ospedali della Puglia che, soprattutto nel periodo estivo, chiamano a raccolta donatori e cittadini.

Una emergenza che vede anche Bisceglie protagonista, chiamata a rispondere presente all’appello, “Le richieste di sangue da parte dei nosocomi – dichiara Patrizia Ventura, presidente Avis Bisceglie – sono costanti perché l’emergenza non accenna a placarsi. Sappiamo bene come i nostri donatori ed i cittadini biscegliesi sappiano rispondere presente in queste situazioni e ci auguriamo che il risultato possa essere importante”.

“L’appello è quello di sfruttare la donazione di venerdì 15 settembre – ricorda la Ventura – quando in occasione della raccolta straordinaria per la festa dell’Addolorata in piazza Vittorio Emanuele II sarà presente un’autoemoteca (dalle ore 8:00) a disposizione di tutti i donatori”.

Per prenotare la propria donazione basta chiamare il numero: 346 052 7760.