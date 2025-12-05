Emergenza maltempo, Operatori Emergenza Radio in prima linea per gestire criticità

Anche gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie sono stati in prima linea ieri, giovedì 4 dicembre, quando una pioggia torrenziale ha richiesto uno sforzo collegiale per intervenire sulle numerose situazioni critiche causate dal maltempo.

Allertati dalla sala operativa della Protezione Civile Puglia (SOUP) alle ore 10 circa per emergenza idrogeologica, e in seguito all’attivazione del Centro Operativo Comunale, gli operatori hanno messo a disposizione diversi mezzi e dieci volontari per intervenire tempestivamente su alcune delle situazioni maggiormente a rischio.

Gli operatori, per ripristinare alcune zone interessate da allagamenti, hanno utilizzato un’idrovora da 6000 litri al minuto e due da 1000 litri al minuto. Gli operatori hanno lavorato fino alle 21 di ieri sera, quando l’emergenza maltempo era definitivamente rientrata.