Emergenza Covid: assistenza popolazione, torna operativo Infopoint di Protezione Civile

Proseguono le attività del Centro Operativo Comunale (COC) volte a favorire le necessità della popolazione in quarantena e in isolamento.

Da venerdì 4 dicembre tornerà ad essere attivo l’Infopoint, sportello di Protezione Civile, ubicato in Largo San Francesco, accanto al Comando di Polizia Locale sarà aperto tutti i giorni (ad esclusione della domenica e dei giorni festivi) dalle ore 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle 16 alle 18, e sarà raggiungibile al numero 080.336.66.21. Il servizio servirà ad informare la collettività, per esempio sui servizi erogati dall’Amministrazione Comunale e dalla ASL competente ed ogni altro elemento utile al contrasto e contenimento virale. L’Infopoint servirà inoltre a ricevere richieste di assistenza nella consegna di beni di prima necessità (alimenti e farmaci) per coloro che risultano in quarantena e/o in isolamento.

“Come era già successo nella prima ondata, questo servizio si propone di essere un punto di riferimento per informare, sensibilizzare, supportare la Comunità in un momento di difficoltà”, ha spiegato Gianni De Trizio, coordinatore del COC.

“Un ringraziamento ai Volontari della Protezione Civile che già dall’8 marzo scorso stanno curando tutti i servizi di pubblica utilità in favore di tutti i cittadini obbligati alla quarantena ed all’isolamento”, ha rimarcato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In questa emergenza stiamo vivendo tante difficoltà ed è fondamentale l’attività pianificata del servizio comunale di Protezione Civile, che con spirito di abnegazione e sacrificio affronta le diverse criticità mettendosi a disposizione di chi ha bisogno di assistenza”.

Già operativi, dal 29 settembre scorso, altri servizi predisposti da COC: Pronta Reperibilità servizio di supporto rapido, rispondente al numero 348.521.6286 (disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18); Supporto Psicologico utile al contrasto delle ansie e dei timori, rispondente al numero 342.999.0905, disponibile nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8 alle 14 ed il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.