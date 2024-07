Emergenza caldo, domani la presentazione di tutti i servizi dell’ambito Trani-Bisceglie

Giovedì 4 luglio alle ore 10 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani saranno presentate in conferenza stampa tutte le iniziative previste dal piano di emergenza caldo del servizio di Ambito di Pronto Intervento Sociale gestito dalla RTI Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, Trani SOS e Mi Stai a Cuore.

Le azioni, che riguarderanno fino al prossimo 15 settembre sia il Comune di Trani che il Comune di Bisceglie, sono rivolte ad anziani soli ultra 70enni non autosufficienti in situazione di disagio socio-economico, nuclei familiari a rischio con segnalazione dei servizi sociali professionali, gravi situazioni di indigenza per persone sole in situazioni di carenza o assenza di aiuti significativi, parentali o della rete informale, senza fissa dimora.

Previsti piani di sorveglianza attiva, monitoraggi telefonici e domiciliari, presidi straordinari, un aumento di giorni e di ore di attività dell’unità mobile di strada nei due Comuni e numerose attività di sensibilizzazione. Tra le novità che saranno presentate in conferenza stampa, quella del “Fresco Sospeso”, in collaborazione con esercizi commerciali presenti nei due territori.

Alla conferenza stampa di giovedì parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Trani, Alessandra Rondinone, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante, il dirigente dell’Ufficio di piano, Alessandro Attolico, la psicologa e coordinatrice del servizio per il PIS, Alessandra Tranchino, operatori del servizio reperibilità del PIS, referenti della Croce Rossa e dell’associazione Trani Soccorso, partner di primo livello per l’emergenza caldo.