Elisabetta Mastrototaro riconfermata presidente dell’Anai, sezione di Trani

Elisabetta Mastrototaro è stata riconfermata presidente dell’Associazione Nazionale Avvocati iIaliani (Anai) – sezione di Trani per un secondo mandato. L’organismo apolitico, democratico e senza scopo di lucro, composto da avvocati che esercitano la professione sul territorio, ha votato ieri per il rinnovo dell’ufficio di presidenza. Alessandra Inchingolo è stata nominata vicepresidente, mentre Angela Monterisi ricoprirà la carica di segretaria.

Il comitato scientifico sarà composto da: Olga Mascolo (Barletta), Nicola Zecchillo (Trani), Dario Galantino (Bisceglie), Valentina Gesmundo (Terlizzi). Presidente onorario è Tiziana Belsito (Molfetta).

“Ringrazio tutti per la fiducia rinnovata. Con questa riconferma alla Presidenza continuerò, unitamente agli altri colleghi, ad essere al fianco dell’avvocatura rilevando ed evidenziando la funzione sociale rivestita dalla stessa”, ha dichiarato Mastrototaro.