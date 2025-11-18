Elezioni regionali, servizio di stampa delle tessere elettorali in tutte le scuole biscegliesi

L’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie comunica un’iniziativa utile ai cittadini che si svolgerà nel corso delle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre.

E’ stato infatti attivato il servizio di stampa delle tessere elettorali direttamente presso tutte le scuole sede di seggio. Contestualmente, i dati relativi alle affluenze e agli scrutini saranno trasmessi in tempo reale da ogni scuola alla piattaforma del Ministero dell’Interno (SIEL), consentendo aggiornamenti immediati e la proiezione dei risultati nella sala stampa allestita in via Prof. Mauro Terlizzi, operativa dalle ore 14:00 di lunedì 23 novembre.

Inoltre, per agevolare ulteriormente le operazioni di scrutinio, è stato avviato in via sperimentale un nuovo sistema di verifica dei verbali di chiusura delle sezioni elettorali: personale incaricato effettuerà il controllo direttamente presso la scuola di via XXIV Maggio.

Tutte queste innovazioni sono state rese possibili grazie al software in cloud in dotazione ai Servizi Demografici, finanziato con le risorse del PNRR – PA Digitale 2026.

“Vota Facile” rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione del processo elettorale, con l’obiettivo di rendere il voto più accessibile e favorire una maggiore partecipazione civica. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione con le Istituzioni scolastiche, che hanno garantito sin da subito entusiasmo e disponibilità.

Si ricorda che si vota il 23 novembre dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 24 novembre dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Le scuole sede di seggio elettorale sono:

Via Carrara Reddito 24, sezioni 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Via Pozzo Marrone 88, sezioni 13,14,15,16

Via Amando Vescovo 2, sezioni 20,21,22,23,24,25,26,50

Via XXV Aprile 15, sezioni 27,28,29,30

Via XXIV Maggio 93, sezioni 31,32,33,34,35,36,37,38,39

Via Martiri di Via Fani 15, sezioni 17,47,48,49

Viale ing. Vincenzo Calace 15, sezioni 40,41,42,43,44,45,46

Per poter votare è necessario recarsi al seggio di appartenenza esibendo la tessera elettorale e un documento di identità.