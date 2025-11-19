Elezioni regionali, ordinanza di sospensione delle attività nelle scuole biscegliesi / DETTAGLI

Pubblicata l’ordinanza sindacale n. 35 del 17 novembre che, in previsione delle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre, dispone la chiusura dalle 13:00 di venerdì 21 novembre e fino all’intera giornata di martedì 25 novembre delle scuole sedi di seggio elettorale e anche dei plessi dove sono ubicati gli uffici di direzione e di segreteria.

Ufficializzata quindi la sospensione delle attività nelle seguenti scuole:

– Circolo didattico “E. De Amicis”, con chiusura anche dei plessi “Don Pino Puglisi” di via Cadorna, “Santa Rita” di via Terlizzi e plesso “Don P. Arcieri” di via Lancellotti;

– Circolo Didattico “Prof. V. Caputi”, con chiusura anche dei plessi “Prof. V. Caputi” di via XXV Aprile e “Sandro Pertini” di Piazza Hackert;

– Circolo Didattico “Don P. Uva – S. Cosmai”, chiusura anche dei plessi “Falcone Borsellino” di via Padre Kolbe e “Don P. Uva” di via De Donato Fragatella;

– Circolo Didattico “San G. Bosco-Battisti-Ferraris”, chiusura anche dei plessi “Angela di Bari” di via G. Di Vittorio, “Paola Belsito” di via degli Aragonesi e “Cesare Battisti” di via Pozzo Marrone.

Si dispone con la medesima ordinanza anche la sospensione delle attività negli Istituti scolastici che non sono sede di sezioni elettorali. Nello specifico dei seguenti istituti:

– Circolo Didattico “E. De Amicis”:, chiusura plessi “Don Pino Puglisi” di via Cadorna, “Santa Rita” di via Terlizzi e plesso “Don P. Arcieri” di via Lancellotti;

– Circolo Didattico “Prof. V. Caputi”: chiusura plessi “Prof. V. Caputi” di via XXV Aprile e “Sandro Pertini” di Piazza Hackert;

– Circolo Didattico “Don P. Uva – S. Cosmai”: chiusura dei plessi “Falcone Borsellino” di via Padre Kolbe e “Don P. Uva” di via De Donato Fragatella;

– Circolo Didattico “San G. Bosco-Battisti-Ferraris”: chiusura plessi “Angela di Bari” di via G. Di Vittorio, “Paola Belsito” di via degli Aragonesi e “Cesare Battisti” di via Pozzo Marrone.