Elezioni regionali: il Comune di Bisceglie attiva servizi straordinari per regolare operazione di voto

In vista delle elezioni regionali di domenica 23 novembre (7:00–23:00) e lunedì 24 novembre (7:00–15:00), il Comune di Bisceglie ha predisposto una serie di misure per assicurare il corretto andamento delle operazioni elettorali e offrire supporto a cittadini e operatori dell’informazione.

L’Ufficio Elettorale sarà aperto in via straordinaria sabato 22 novembre, dalle 9:00 alle 18:00, oltre che per tutta la durata delle votazioni domenica e lunedì. Gli elettori potranno richiedere il rilascio delle tessere non ancora ritirate o dei duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi.

Per agevolare ulteriormente i cittadini, tutti i plessi scolastici sede di seggio saranno dotati di un servizio di stampa immediata delle tessere elettorali, così da risolvere eventuali problemi direttamente sul luogo del voto. Il coordinamento dei servizi è affidato alla dirigente della Ripartizione Servizi al Cittadino, dott.ssa Vincenza Fornelli, con il supporto del funzionario E.Q. dei Servizi Demografici, dott. Michele Lorusso.

Tra le novità di questa tornata elettorale figura la trasmissione da remoto dei dati, che garantirà un invio più rapido e diretto delle informazioni alla piattaforma del Ministero dell’Interno. Inoltre, per la sezione situata nel plesso di via XXIV Maggio sarà attivato un controllo telematico dei verbali, in via sperimentale, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare la fase conclusiva dello scrutinio.

Per i giornalisti, al piano terra dell’Ufficio Elettorale in via Prof. Mauro Terlizzi 20 sarà attivata una sala stampa dotata di monitor dedicato, dove verranno proiettati in tempo reale i dati su affluenza e scrutini inviati dai seggi.

L’Amministrazione invita i cittadini a verificare anticipatamente la validità della propria tessera elettorale e a rivolgersi tempestivamente agli uffici in caso di necessità, per favorire una partecipazione ordinata e consapevole al voto regionale.