Elezioni regionali, ecco come richiedere il voto domiciliare per cittadini affetti da infermità

Fino al 3 novembre sarà possibile, per tutti gli elettori affetti da infermità che non consentano lo spostamento nella sezione elettorale di riferimento, richiedere di poter esercitare il voto domiciliare in vista delle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre.

Hanno diritto a questa modalità di voto gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da “gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del servizio comunale per il trasporto degli elettori disabili”, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie.

Per esercitare il voto a domicilio occorre presentare domanda al sindaco Angelantonio Angarano contenente l’indicazione dell’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e di un recapito telefonico. Vanno anche consegnati una copia della tessera elettorale, idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Asl che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione e una copia del documento di identità.

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’Ufficio Elettorale – Via Prof. M. Terlizzi n. 20 (080/3950407 – 080/3950402).