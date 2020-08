Elezioni regionali e referendum: sorteggio degli scrutatori / QUANDO e DOVE

La Commissione elettorale comunale si riunirà in via Prof. Mauro Terlizzi mercoledì 26 agosto, alle 11, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le elezioni regionali indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Tale sorteggio sostituisce il precedente, avvenuto lo scorso mese di marzo, in periodo pre-covid.

Saranno estratti coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali tra cittadini in stati di inoccupazione iscritti al Centro per l’Impiego di Bisceglie e studentesse e studenti non risultanti occupati.