Sono stati nominati i 53 presidenti di seggio elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, di cui 50 seggi ordinari e 3 speciali, indicati con S nell’elenco.
Al fine della notifica della nomina si chiede, per agevolare le attività dell’Ufficio, di indicare, se posseduto, un indirizzo pec personale su cui inviare l’atto. La comunicazione può avvenire con mail o pec al seguente indirizzo: elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.
|SEZIONE
|COGNOME
|NOME
|DATA DI NASCITA
|1
|EVANGELISTA
|MAURIZIO
|11/11/1980
|2
|TORCHETTI
|GIUSEPPE
|20/09/1967
|3
|DI LEO
|LEONARDO ORAZIO
|17/12/1985
|4
|RICCHIUTI
|LUCA
|18/11/1960
|5
|GALANTINO
|ANGELA
|27/03/1982
|6
|DIAKOVIEZ
|MARCELLA CLARA
|16/02/1974
|7
|DELL’OLIO
|ANTONIO
|20/12/1983
|8
|GALLO
|GIOVANNI
|29/05/1989
|9
|RICCHITELLI
|ROSSELLA
|31/10/1985
|10
|RANA
|ARCANGELO
|05/08/1969
|11
|CAPPELLUTI
|NICOLA
|03/07/1989
|12
|VALENTE
|DOMENICO
|10/04/1998
|13
|SOLDANI
|ANNALISA
|18/03/1981
|14
|ZINGARELLI
|TOMMASO
|02/11/1961
|15
|DI BITONTO
|LUCREZIA
|23/08/1967
|16
|PEDONE
|EMANUELA
|04/07/1994
|17
|INGRAVALLE
|DOMENICO
|14/04/1980
|18
|SALERNO
|ANTONELLA
|29/05/1972
|18 S
|TORTORA
|CONCETTA
|06/07/1970
|19
|ZINGARELLI
|MARIA
|23/08/1983
|19 S
|LOSURDO
|ANNARITA
|07/09/1969
|20
|PIZZI
|MAURO
|28/01/1974
|21
|SCISCIOLI
|FRANCA
|19/06/1971
|22
|MORGIGNO
|ANGELA
|08/04/1972
|23
|SETTE
|NICOLA
|23/04/1992
|24
|MASTRAPASQUA
|GIUSEPPINA
|02/12/1965
|24 S
|ORSINI
|MARINO
|18/05/1979
|25
|ORSINI
|DOMENICO
|17/04/1971
|26
|VALENTE
|ALESSANDRO
|12/05/1994
|27
|DE TOMA
|ADRIANO OTTAVIO
|02/03/1992
|28
|RICCHIUTI
|MARIAGRAZIA
|03/03/1978
|29
|PINTO
|MARIA
|02/09/2000
|30
|SCIASCIA
|STEFANIA
|09/12/1986
|31
|PALAZZO
|FRANCESCO
|23/03/1984
|32
|CASSANELLI
|MARINO
|16/12/1977
|33
|PAPAGNI
|ANNAMARIA
|05/09/1961
|34
|PAPAGNI
|MARISA
|16/03/1973
|35
|MINERVINI
|VALERIA
|18/04/1994
|36
|QUATELA
|NICOLA F.
|20/09/1985
|37
|PREZIOSA
|ANNAMARIA
|30/12/1968
|38
|PORCELLI
|ANGELO
|26/11/1981
|39
|RICCHITELLI
|GIACOMO
|04/08/1970
|40
|VALENTE
|ANITA
|24/06/1979
|41
|MUSCI
|DONATO
|09/04/1958
|42
|MASTRODONATO
|GIULIA
|04/07/1972
|43
|MASTRAPASQUA
|GIACOMO
|03/08/1970
|44
|DI TERLIZZI
|VALENTINA
|19/10/1992
|45
|NAPOLETANO
|STEFANO
|09/12/1971
|46
|MONOPOLI
|VALERIA
|21/01/1981
|47
|PARISI
|ANNA
|19/11/1971
|48
|PALERMO
|ROSA
|04/04/1965
|49
|PALERMO
|MAURO
|11/02/1983
|50
|SANTORO
|GIANPAOLO
|10/07/1972