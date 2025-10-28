Sono stati nominati i 53 presidenti di seggio elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, di cui 50 seggi ordinari e 3 speciali, indicati con S nell’elenco.

Al fine della notifica della nomina si chiede, per agevolare le attività dell’Ufficio, di indicare, se posseduto, un indirizzo pec personale su cui inviare l’atto. La comunicazione può avvenire con mail o pec al seguente indirizzo: elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.

SEZIONECOGNOMENOMEDATA DI NASCITA
1EVANGELISTAMAURIZIO11/11/1980
2TORCHETTIGIUSEPPE20/09/1967
3DI LEOLEONARDO ORAZIO17/12/1985
4RICCHIUTILUCA18/11/1960
5GALANTINOANGELA27/03/1982
6DIAKOVIEZMARCELLA CLARA16/02/1974
7DELL’OLIOANTONIO20/12/1983
8GALLOGIOVANNI29/05/1989
9RICCHITELLIROSSELLA31/10/1985
10RANAARCANGELO05/08/1969
11CAPPELLUTINICOLA03/07/1989
12VALENTEDOMENICO10/04/1998
13SOLDANIANNALISA18/03/1981
14ZINGARELLITOMMASO02/11/1961
15DI BITONTOLUCREZIA23/08/1967
16PEDONEEMANUELA04/07/1994
17INGRAVALLEDOMENICO14/04/1980
18SALERNOANTONELLA29/05/1972
18 STORTORACONCETTA06/07/1970
19ZINGARELLIMARIA23/08/1983
19 SLOSURDOANNARITA07/09/1969
20PIZZIMAURO28/01/1974
21SCISCIOLIFRANCA19/06/1971
22MORGIGNOANGELA08/04/1972
23SETTENICOLA23/04/1992
24MASTRAPASQUAGIUSEPPINA02/12/1965
24 SORSINIMARINO18/05/1979
25ORSINIDOMENICO17/04/1971
26VALENTEALESSANDRO12/05/1994
27 DE TOMAADRIANO OTTAVIO02/03/1992
28RICCHIUTIMARIAGRAZIA03/03/1978
29PINTOMARIA02/09/2000
30SCIASCIASTEFANIA09/12/1986
31PALAZZOFRANCESCO23/03/1984
32CASSANELLIMARINO16/12/1977
33PAPAGNIANNAMARIA05/09/1961
34PAPAGNIMARISA16/03/1973
35MINERVINIVALERIA18/04/1994
36QUATELANICOLA F.20/09/1985
37PREZIOSAANNAMARIA30/12/1968
38PORCELLIANGELO26/11/1981
39RICCHITELLIGIACOMO04/08/1970
40VALENTEANITA24/06/1979
41MUSCIDONATO09/04/1958
42MASTRODONATOGIULIA04/07/1972
43MASTRAPASQUAGIACOMO03/08/1970
44DI TERLIZZIVALENTINA19/10/1992
45NAPOLETANOSTEFANO09/12/1971
46MONOPOLIVALERIA21/01/1981
47PARISIANNA19/11/1971
48PALERMOROSA04/04/1965
49PALERMOMAURO11/02/1983
50SANTOROGIANPAOLO10/07/1972

ELENCO ORIGINALE