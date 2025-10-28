Elezioni regionali 2025, nominati i Presidenti di seggio / CONSULTA L’ELENCO

Sono stati nominati i 53 presidenti di seggio elettorale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, di cui 50 seggi ordinari e 3 speciali, indicati con S nell’elenco.

Al fine della notifica della nomina si chiede, per agevolare le attività dell’Ufficio, di indicare, se posseduto, un indirizzo pec personale su cui inviare l’atto. La comunicazione può avvenire con mail o pec al seguente indirizzo: elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.

SEZIONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA 1 EVANGELISTA MAURIZIO 11/11/1980 2 TORCHETTI GIUSEPPE 20/09/1967 3 DI LEO LEONARDO ORAZIO 17/12/1985 4 RICCHIUTI LUCA 18/11/1960 5 GALANTINO ANGELA 27/03/1982 6 DIAKOVIEZ MARCELLA CLARA 16/02/1974 7 DELL’OLIO ANTONIO 20/12/1983 8 GALLO GIOVANNI 29/05/1989 9 RICCHITELLI ROSSELLA 31/10/1985 10 RANA ARCANGELO 05/08/1969 11 CAPPELLUTI NICOLA 03/07/1989 12 VALENTE DOMENICO 10/04/1998 13 SOLDANI ANNALISA 18/03/1981 14 ZINGARELLI TOMMASO 02/11/1961 15 DI BITONTO LUCREZIA 23/08/1967 16 PEDONE EMANUELA 04/07/1994 17 INGRAVALLE DOMENICO 14/04/1980 18 SALERNO ANTONELLA 29/05/1972 18 S TORTORA CONCETTA 06/07/1970 19 ZINGARELLI MARIA 23/08/1983 19 S LOSURDO ANNARITA 07/09/1969 20 PIZZI MAURO 28/01/1974 21 SCISCIOLI FRANCA 19/06/1971 22 MORGIGNO ANGELA 08/04/1972 23 SETTE NICOLA 23/04/1992 24 MASTRAPASQUA GIUSEPPINA 02/12/1965 24 S ORSINI MARINO 18/05/1979 25 ORSINI DOMENICO 17/04/1971 26 VALENTE ALESSANDRO 12/05/1994 27 DE TOMA ADRIANO OTTAVIO 02/03/1992 28 RICCHIUTI MARIAGRAZIA 03/03/1978 29 PINTO MARIA 02/09/2000 30 SCIASCIA STEFANIA 09/12/1986 31 PALAZZO FRANCESCO 23/03/1984 32 CASSANELLI MARINO 16/12/1977 33 PAPAGNI ANNAMARIA 05/09/1961 34 PAPAGNI MARISA 16/03/1973 35 MINERVINI VALERIA 18/04/1994 36 QUATELA NICOLA F. 20/09/1985 37 PREZIOSA ANNAMARIA 30/12/1968 38 PORCELLI ANGELO 26/11/1981 39 RICCHITELLI GIACOMO 04/08/1970 40 VALENTE ANITA 24/06/1979 41 MUSCI DONATO 09/04/1958 42 MASTRODONATO GIULIA 04/07/1972 43 MASTRAPASQUA GIACOMO 03/08/1970 44 DI TERLIZZI VALENTINA 19/10/1992 45 NAPOLETANO STEFANO 09/12/1971 46 MONOPOLI VALERIA 21/01/1981 47 PARISI ANNA 19/11/1971 48 PALERMO ROSA 04/04/1965 49 PALERMO MAURO 11/02/1983 50 SANTORO GIANPAOLO 10/07/1972

ELENCO ORIGINALE