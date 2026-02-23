Sono stati nominati i 53 presidenti di seggio elettorale a Bisceglie per le elezioni referendarie del 22 e 23 marzo, di cui 50 seggi ordinari e 3 speciali, indicati con S nell’elenco.
Di seguito la sezione del seggio ed i nominativi dei relativi presidenti:
1 MISINO CORRADO 15/07/1987
2 SGOBBA ANTONIO 31/03/1970
3 RINALDI ROSALBA 29/05/1976
4 TORCHETTI GIUSEPPE 20/09/1967
5 SASSO ANTONIA MARIA EMANUELLA 03/05/1967
6 SPORTILLO EMILIA 13/02/1976
7 DI LEO LEONARDO ORAZIO 17/12/1985
8 MASTRAPASQUA GIUSEPPINA 02/12/1965
9 MASTAPASQUA GIACOMO 03/08/1970
10 D’ADDATO LUCREZIA 23/06/1978
11 SCISCIOLI FRANCA 19/06/1971
12 PEDONE GIANPIERO 01/05/1992
13 SOLDANI ANNALISA 18/03/1981
14 DIAKOVIEZ MARCELLA CLARA 16/02/1974
15 EVANGELISTA MAURIZIO 11/11/1980
16 SALERNO ANTONELLA 29/05/1972
17 PROVINO ANTONIO 12/01/1971
18 GALANTINO FRANCESCA 09/06/1994
18/S EVANGELISTA LUIGI 31/10/1974
19 SETTE ELISABETTA 26/07/2000
19/S VALENTE ANITA 24/06/1979
20 CASSANELLI PASQUA 31/07/1979
21 DI BITONTO LUCREZIA 23/08/1967
22 PIZZI MARISA 17/08/1972
23 SETTE NICOLA 23/04/1992
24 PEDONE EMANUELA 04/07/1994
24/S EVANGELISTA MARIA 09/02/1973
25 PIZZI MAURO 28/01/1974
26 PAPAGNO NICOLETTA 04/02/1992
27 DE TOMA ADRIANO OTTAVIO 02/03/1992
28 STORELLI GAIA 11/10/1997
29 SIMONE VINCENZA 26/03/1974
30 GALANTINO ANGELA 27/03/1982
31 POVIA SIMONA 29/08/1978
32 PORCELLI ANGELO 26/11/1981
33 ZINGARELLI TOMMASO 02/11/1961
34 ERRIQUEZ CIRO 22/09/1968
35 RICCHITELLI ROSSELLA 31/10/1985
36 SIMONE GIUSEPPE 13/07/1969
37 RIGANTE SABRINA 23/11/1970
38 QUERCIA PIETRO 07/08/1967
39 PREZIOSA LUCREZIA 27/08/1974
40 POLITO IRENE 04/06/1996
41 ZINGARELLI MARIA 23/08/1983
42 SFREGOLA SAVERIO 10/02/1958
43 RUBINI DANIELA 20/07/1974
44 PALERMO ROSA 04/04/1965
45 PREZIOSA ANNAMARIA 30/12/1968
46 QUERCIA GIUSEPPE 01/12/1977
47 RICCHITELLI GIACOMO 04/08/1970
48 PIRAS DARIO 10/07/1975
49 RICCHIUTI MARIAGRAZIA 03/03/1978
50 SETTE EMANUELE 24/12/1997