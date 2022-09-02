Sono stati sorteggiati nel pomeriggio di ieri, 1 settembre, gli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre.
Di seguito l’elenco reso noto dal Comune di Bisceglie:
Sezione 1
1 COSMAI ANGELA
1 DI PINTO SARA PIA
1 RICCHIUTI GIOVANNA
1 MARTINA ANTONELLA
Sezione 2
2 STORELLI DANIELA
2 RICCHIUTI ANTONIA
2 PINTO MARA
2 MASTRAPASQUA CATERINA
Sezione 3
3 SIMONE GRAZIA
3 LA GROIA FRANCESCO
3 SINIGAGLIA CARMELA
3 D’ADDATO LUCREZIA
Sezione 4
4 IANNELLI ANNAMARIA
4 DARDES DOMENICO
4 PATRUNO MARTA ANNA
4 DI LEO ELISABETTA
Sezione 5
5 ALBANESE LUIGI
5 PASQUALE FRANCESCO
5 MAZZILLI DANILO
5 LA NOTTE OTTAVIA
Sezione 6
6 CONTE ALESSANDRO
6 GAROFOLI TOMMASO
6 SIMONE ISABELLA
6 D’ADDATO TOMMASO
Sezione 7
7 PEDONE ALESSANDRA
7 PAPAGNI FABRIZIO
7 de TRIZIO ALESSANDRA
7 GIANNATTASIO MARIA GIOVANNA
Sezione 8
8 FERRARA LAURA
8 VALENTE CLAUDIA
8 DE VINCENZO GRAZIA
8 STORELLI FRANCESCO
Sezione 9
9 LA GROIA DONATO
9 DI MOLFETTA ELISABETTA
9 ALBRIZIO GIOVANNI BATTISTA
9 DI PINTO ANGELA
Sezione 10
10 RACANATI VALENTINA
10 SIMONE EMMA
10 CATINO PIETRO
10 de BARI ANGELA MARIA
Sezione 11
11 SPADAVECCHIA ANGELA
11 LAGROIA LUCIA
11 LACEDONIA ALESSIA
11 DELL’ORCO SILVIO
Sezione 12
12 PETRUZZELLA VALERIO
12 SASSO GIULIA
12 SIMONCINI ELEONORA
12 RANA MARIANGELA
Sezione13
13 FERRARESE VITA SIMONA
13 RIGANTE CHIARA
13 STORELLI DONATO
13 LA NOTTE DONATA
Sezione 14
14 LOSCIALE GIULIANA
14 MASTRAPASQUA PASQUALE
14 SETTE NATASHA
14 EVANGELISTA ANGELA
Sezione 15
15 PIAZZOLLA PATRIZIA
15 MONOPOLI ALBERTO
15 MUSCI CLAUDIA
15 MISINO FRANCESCO
Sezione 16
16 MAENZA PIERPAOLO
16 TESORO GIUSI
16 SETTE ELISABETTA
16 CRISPINO LUCA
Sezione 17
17 DI BENEDETTO STEFANIA
17 RANA GIOVANNI MARCO
17 DI BITONTO PAOLO
17 DE FEUDIS GIULIA
Sezione 18
18 DI CEGLIE ANTONIO
18 DELL’OLIO DARIO
18 ACQUAVIVA ANTONIETTA
18 PAPPALETTERA GIORGIA
Sezione 19
19 TODISCO FEDERICA
19 CONSIGLIO FRANCESCO
19 DELL’OLIO ELENA
19 CAPPIELLO LUCIA
Sezione 20
20 LAFRANCESCHINA ANTONIA
20 COLAMARTINO ANTONIA
20 DI BUDUO ELISABETTA
20 GALANTINO IPPOLITA
Sezione 21
21 DI CEGLIE ANTONIA
21 CANGELLI CHRISTIAN
21 CATERINO NOEMI MARIA CRISTINA
21 DE NISCO KAREN
Sezione 22
22 SGOBBA ANGELO MAGNO
22 PAPAGNI NICOLA
22 ROSA MARCO
22 VALENTE CARLO
Sezione 23
23 GERMINELLI MARIA GRAZIA PIA
23 STANCA SONIA
23 MANGIONE ARCANGELO
23 BOMBINI LUCREZIA
Sezione 24
24 VALENTE MARGHERITA
24 MASTRODONATO ALBERTO
24 STORELLI ARIANNA
24 DE FEUDIS NICOLA
Sezione 25
25 DI TULLIO SERENA
25 BOMBINI MARTINA
25 COSMAI ANTONIA
25 GENTILE ELGA
Sezione 26
26 MASTROTOTARO GIULIO
26 LOSCIALE ISABELLA
26 ALBRIZIO ANTONIO
26 MASTRAPASQUA ANTONIA
Sezione 27
27 CASSANELLI POPA
27 DI PILATO MELISSA
27 PASQUALE LUCREZIA
27 DI LEO FEDERICA
Sezione 28
28 SALERNO SIMONA
28 DI CEGLIE DOMENICO
28 DI CORATO CLAUDIA
28 LOPOPOLO VINCENZO
Sezione 29
29 PATRUNO LUCIANA
29 CAMINITI MARIA CONCETTA
29 COSMAI FEDERICO
29 DI PIERRO DANIELA
Sezione 30
30 VEZZOSO LUCIA
30 LEONE MICHELA
30 PAPAGNI GIUSEPPE ALDO
30 DAMIANI ALESSIA
Sezione 31
31 GRAZIOSO CECILIA
31 ABASCIA’ ADRIANA
31 VALENTE CLAUDIA
31 PASQUALE NUNZIA
Sezione 32
32 DI TERLIZZI SERGIO
32 COLANGELO MARIANGELA
32 DI TERLIZZI POMPEO
32 ALBRIZIO FRANCESCO
Sezione 33
33 MASTRAPASQUA ROBERTA
33 GISONDI NICOLO’
33 MASTROGIACOMO FRANCESCA
33 CARBONE ANTONIO
Sezione 34
34 MONOPOLI STORELLI MARIA
34 D’AVERSA ISA ANDREINA
34 PARISI CLAUDIO ANTONIO
34 RICCHITELLI FEDERICA
Sezione 35
35 DI BENEDETTO MARIANGELA
35 GALANTINO LUCIA FEDERICA
35 API MADDALENA
35 MUSCATELLA LETIZIA
Sezione 36
36 DI GREGORIO ROSARIA
36 COSMAI ISABELLA
36 RAGNO DANILO
36 DE VINCENZO ROSARIA
Sezione 37
37 STEFANACHI ROBERTO
37 GALANTINO ALESSANDRA
37 SETTE EMANUELE
37 DE FEUDIS GIOVANNA
Sezione 38
38 DELL’OLIO ADRIANA
38 MEZZINA GIUSY
38 GIUGNO ADRIANA
38 DI NARDO ANTONIA
Sezione 39
39 SPORTILLO EMILIA
39 NAZZARENI ALESSANDRO
39 DE VINCENZO MARIA
39 ANTONINO MARGHERITA
Sezione 40
40 GALLO CRISTIAN
40 VALENTE DOMENICO
40 PAPARELLA MARCO
40 VALENTE LUCREZIA
Sezione 41
41 AMORUSO IPPOLITA
41 MASTROTOTARO GIULIANA
41 PETRAROTA SABRINA
41 MISINO ROSALBA MARIA
Sezione 42
42 DE FEUDIS SILVIA
42 RUSSO ALFONSO
42 MESSENI NEMAGNA EMANUELE
42 RUGGIERI GIOVANNA VANESSA
Sezione 43
43 SALVEMINI GIUSTINA
43 DE FEUDIS MAURO
43 PALERMO SERGIO
43 LOSAPIO ELISABETTA
Sezione 44
44 PAPAGNI ELIANA
44 BOVIO PAOLO
44 STORELLI ADRIANA
44 DI BENEDETTO SAMANTHA
Sezione 45
45 DE LUCIA FRANCESCA
45 DE FEUDIS LUCIA
45 DI LEO MARIANNA
45 PALMIERI MARIKA
Sezione 46
46 VALENTE DOMENICO
46 VALENTE ISABELLA
46 LA NOTTE VIVIANA
46 PAPAGNI GABRIELLA
Sezione 47
47 STRAMAGLIA ALESSIA
47 DI GIOIA MIRIANA
47 RUGGIERI KRIZIA
47 LOPOPOLO PIETRO
Sezione 48
48 PASQUALE GIULIA
48 DI CEGLIE FLORIANA
48 SPAGNOLETTI ANGELA
48 PAPAGNI CATERINA
Sezione 49
49 DI PILATO LUIGI
49 de DATO ONOFRIO
49 CAPRIOLI LEONARDO
49 PIARULLI TERESA
Sezione 50
50 SCIACQUA PIERFRANCESCO
50 PIARULLI FRANCESCA
50 COLANGELO GIOVANNA
50 DI BITONTO LUCREZIA
Sezione Speciale 18
18 speciale PEDONE ALESSANDRA
18 speciale ALBANESE MICHELE
Sezione Speciale 19
19 speciale PUGLIESE GIUSEPPINA
19 speciale CAPURSO GIROLAMO
Sezione Speciale 24
24 speciale MUSCATELLA DAVIDE
24 speciale COLAMARTINO CHIARA MARIAROSARIA