Sono stati sorteggiati nel pomeriggio di ieri, 1 settembre, gli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre.

Di seguito l’elenco reso noto dal Comune di Bisceglie:

Sezione 1

1 COSMAI ANGELA

1 DI PINTO SARA PIA

1 RICCHIUTI GIOVANNA

1 MARTINA ANTONELLA

Sezione 2

2 STORELLI DANIELA

2 RICCHIUTI ANTONIA

2 PINTO MARA

2 MASTRAPASQUA CATERINA

Sezione 3

3 SIMONE GRAZIA

3 LA GROIA FRANCESCO

3 SINIGAGLIA CARMELA

3 D’ADDATO LUCREZIA

Sezione 4

4 IANNELLI ANNAMARIA

4 DARDES DOMENICO

4 PATRUNO MARTA ANNA

4 DI LEO ELISABETTA

Sezione 5

5 ALBANESE LUIGI

5 PASQUALE FRANCESCO

5 MAZZILLI DANILO

5 LA NOTTE OTTAVIA

Sezione 6

6 CONTE ALESSANDRO

6 GAROFOLI TOMMASO

6 SIMONE ISABELLA

6 D’ADDATO TOMMASO

Sezione 7

7 PEDONE ALESSANDRA

7 PAPAGNI FABRIZIO

7 de TRIZIO ALESSANDRA

7 GIANNATTASIO MARIA GIOVANNA

Sezione 8

8 FERRARA LAURA

8 VALENTE CLAUDIA

8 DE VINCENZO GRAZIA

8 STORELLI FRANCESCO

Sezione 9

9 LA GROIA DONATO

9 DI MOLFETTA ELISABETTA

9 ALBRIZIO GIOVANNI BATTISTA

9 DI PINTO ANGELA

Sezione 10

10 RACANATI VALENTINA

10 SIMONE EMMA

10 CATINO PIETRO

10 de BARI ANGELA MARIA

Sezione 11

11 SPADAVECCHIA ANGELA

11 LAGROIA LUCIA

11 LACEDONIA ALESSIA

11 DELL’ORCO SILVIO

Sezione 12

12 PETRUZZELLA VALERIO

12 SASSO GIULIA

12 SIMONCINI ELEONORA

12 RANA MARIANGELA

Sezione13

13 FERRARESE VITA SIMONA

13 RIGANTE CHIARA

13 STORELLI DONATO

13 LA NOTTE DONATA

Sezione 14

14 LOSCIALE GIULIANA

14 MASTRAPASQUA PASQUALE

14 SETTE NATASHA

14 EVANGELISTA ANGELA

Sezione 15

15 PIAZZOLLA PATRIZIA

15 MONOPOLI ALBERTO

15 MUSCI CLAUDIA

15 MISINO FRANCESCO

Sezione 16

16 MAENZA PIERPAOLO

16 TESORO GIUSI

16 SETTE ELISABETTA

16 CRISPINO LUCA

Sezione  17

17 DI BENEDETTO STEFANIA

17 RANA GIOVANNI MARCO

17 DI BITONTO PAOLO

17 DE FEUDIS GIULIA

Sezione 18

18 DI CEGLIE ANTONIO

18 DELL’OLIO DARIO

18 ACQUAVIVA ANTONIETTA

18 PAPPALETTERA GIORGIA

Sezione 19

19 TODISCO FEDERICA

19 CONSIGLIO FRANCESCO

19 DELL’OLIO ELENA

19 CAPPIELLO LUCIA

Sezione 20

20 LAFRANCESCHINA ANTONIA

20 COLAMARTINO ANTONIA

20 DI BUDUO ELISABETTA

20 GALANTINO IPPOLITA

Sezione 21

21 DI CEGLIE ANTONIA

21 CANGELLI CHRISTIAN

21 CATERINO NOEMI MARIA CRISTINA

21 DE NISCO KAREN

Sezione 22

22 SGOBBA ANGELO MAGNO

22 PAPAGNI NICOLA

22 ROSA MARCO

22 VALENTE CARLO

Sezione 23

23 GERMINELLI MARIA GRAZIA PIA

23 STANCA SONIA

23 MANGIONE ARCANGELO

23 BOMBINI LUCREZIA

Sezione 24

24 VALENTE MARGHERITA

24 MASTRODONATO ALBERTO

24 STORELLI ARIANNA

24 DE FEUDIS NICOLA

Sezione 25

25 DI TULLIO SERENA

25 BOMBINI MARTINA

25 COSMAI ANTONIA

25 GENTILE ELGA

Sezione 26

26 MASTROTOTARO GIULIO

26 LOSCIALE ISABELLA

26 ALBRIZIO ANTONIO

26 MASTRAPASQUA ANTONIA

Sezione 27

27 CASSANELLI POPA

27 DI PILATO MELISSA

27 PASQUALE LUCREZIA

27 DI LEO FEDERICA

Sezione 28

28 SALERNO SIMONA

28 DI CEGLIE DOMENICO

28 DI CORATO CLAUDIA

28 LOPOPOLO VINCENZO

Sezione 29

29 PATRUNO LUCIANA

29 CAMINITI MARIA CONCETTA

29 COSMAI FEDERICO

29 DI PIERRO DANIELA

Sezione 30

30 VEZZOSO LUCIA

30 LEONE MICHELA

30 PAPAGNI GIUSEPPE ALDO

30 DAMIANI ALESSIA

Sezione 31

31 GRAZIOSO CECILIA

31 ABASCIA’ ADRIANA

31 VALENTE CLAUDIA

31 PASQUALE NUNZIA

Sezione 32

32 DI TERLIZZI SERGIO

32 COLANGELO MARIANGELA

32 DI TERLIZZI POMPEO

32 ALBRIZIO FRANCESCO

Sezione 33

33 MASTRAPASQUA ROBERTA

33 GISONDI NICOLO’

33 MASTROGIACOMO FRANCESCA

33 CARBONE ANTONIO

Sezione 34

34 MONOPOLI STORELLI MARIA

34 D’AVERSA ISA ANDREINA

34 PARISI CLAUDIO ANTONIO

34 RICCHITELLI FEDERICA

Sezione 35

35 DI BENEDETTO MARIANGELA

35 GALANTINO LUCIA FEDERICA

35 API MADDALENA

35 MUSCATELLA LETIZIA

Sezione 36

36 DI GREGORIO ROSARIA

36 COSMAI ISABELLA

36 RAGNO DANILO

36 DE VINCENZO ROSARIA

Sezione 37

37 STEFANACHI ROBERTO

37 GALANTINO ALESSANDRA

37 SETTE EMANUELE

37 DE FEUDIS GIOVANNA

Sezione 38

38 DELL’OLIO ADRIANA

38 MEZZINA GIUSY

38 GIUGNO ADRIANA

38 DI NARDO ANTONIA

Sezione 39

39 SPORTILLO EMILIA

39 NAZZARENI ALESSANDRO

39 DE VINCENZO MARIA

39 ANTONINO MARGHERITA

Sezione 40

40 GALLO CRISTIAN

40 VALENTE DOMENICO

40 PAPARELLA MARCO

40 VALENTE LUCREZIA

Sezione 41

41 AMORUSO IPPOLITA

41 MASTROTOTARO GIULIANA

41 PETRAROTA SABRINA

41 MISINO ROSALBA MARIA

Sezione 42

42 DE FEUDIS SILVIA

42 RUSSO ALFONSO

42 MESSENI NEMAGNA EMANUELE

42 RUGGIERI GIOVANNA VANESSA

Sezione 43

43 SALVEMINI GIUSTINA

43 DE FEUDIS MAURO

43 PALERMO SERGIO

43 LOSAPIO ELISABETTA

Sezione 44

44 PAPAGNI ELIANA

44 BOVIO PAOLO

44 STORELLI ADRIANA

44 DI BENEDETTO SAMANTHA

Sezione 45

45 DE LUCIA FRANCESCA

45 DE FEUDIS LUCIA

45 DI LEO MARIANNA

45 PALMIERI MARIKA

Sezione 46

46 VALENTE DOMENICO

46 VALENTE ISABELLA

46 LA NOTTE VIVIANA

46 PAPAGNI GABRIELLA

Sezione 47

47 STRAMAGLIA ALESSIA

47 DI GIOIA MIRIANA

47 RUGGIERI KRIZIA

47 LOPOPOLO PIETRO

Sezione 48

48 PASQUALE GIULIA

48 DI CEGLIE FLORIANA

48 SPAGNOLETTI ANGELA

48 PAPAGNI CATERINA

Sezione 49

49 DI PILATO LUIGI

49 de DATO ONOFRIO

49 CAPRIOLI LEONARDO

49 PIARULLI TERESA

Sezione 50

50 SCIACQUA PIERFRANCESCO

50 PIARULLI FRANCESCA

50 COLANGELO GIOVANNA

50 DI BITONTO LUCREZIA

Sezione Speciale 18

18 speciale PEDONE ALESSANDRA

18 speciale ALBANESE MICHELE

Sezione Speciale 19

19 speciale PUGLIESE GIUSEPPINA

19 speciale CAPURSO GIROLAMO

Sezione Speciale 24

24 speciale MUSCATELLA DAVIDE

24 speciale COLAMARTINO CHIARA MARIAROSARIA