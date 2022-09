Elezioni Cassa Forense: l’Associazione Avvocati Bisceglie sostiene Lista 2

Dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2023/2026. L’Associazione Avvocati Bisceglie sostiene la “Lista n.2: Previdenza Moderna” e i candidati Vincenzo Barile, Giovanni Marchio, Stefania Santoro e Alessia Agrimi.

Dopo l’ampia partecipazione per l’elezione dei delegati per il Congresso nazionale, invitiamo tutti i colleghi biscegliesi a recarsi presso la sede istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani per votare l’unica lista riconducibile al foro di Trani” afferma Domenico Di Pierro, Presidente dell’Associazione Avvocati Bisceglie “E’ importante che il nostro foro continui ad avere un proprio delegato, per un filo diretto con la Cassa e proporre le proprie idee”.