Elezioni amministrative, Leo Carriera (Confcommercio Bisceglie): “Buon voto a tutti”

«Siamo ormai a meno di 72 ore dal momento in cui gli elettori biscegliesi saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale e, quindi, a decretare chi sarà il sindaco che guiderà la città fino al 2028. Un momento democratico e importante per una comunità, il momento della scelta che comporrà chi rappresenterà i cittadini per il prossimo quinquennio», questo l’incipit della nota firmata da Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, in merito all’appuntamento del 14 e del 15 maggio.

«Confcommercio ha lavorato per mesi alla redazione di un dossier (che alleghiamo che racchiude necessità e suggerimenti degli operatori aderenti all’associazione di categoria) che abbiamo consegnato a ciascuno di loro per far sentire la nostra voce a chi si candida alla guida della città», tiene a precisare Carriera.

«Ai competitor Angelantonio Angarano, Vittorio Fata, Franco Napoletano e Francesco Spina auguriamo il meglio da questa tornata elettorale e auguriamo già da ora un lavoro proficuo in ogni ambito amministrativo della città – sottolinea il numero uno di Confcommercio Bisceglie – Auspichiamo anche che il dialogo con Confcommercio sia sempre una priorità in quanto rappresenta centinaia e centinaia di commercianti, ristoratori, addetti alla ricettività».

«Alle elettrici e agli elettori auguriamo buon voto, un voto sano, consapevole. Confcommercio Bisceglie è pronta ad aprire da subito un incontro programmatico e operativo con chi si appresta a governare la città che amiamo nel prossimo lustro», conclude Carriera.