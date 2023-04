Elezioni amministrative 2023, ecco quando e dove si svolgerà il sorteggio degli scrutatori

In vista delle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio saranno estratti, nell’ufficio elettorale di via prof. Mauro Terlizzi n. 20, le scrutatrici e gli scrutatori che comporranno i seggi elettorali.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per giovedì 20 aprile alle ore 16:00.

Saranno sorteggiati i residenti iscritti all’albo degli scrutatori che risultino iscritti al Centro per l’Impiego, inoccupati, disoccupati o studenti non occupati. Si ricorda anche che, in caso di un eventuale turno di ballottaggio, i seggi elettorali saranno composti dagli stessi scrutatori.

Il compenso per l’attività di scrutatore, per le elezioni amministrative, è pari a 120 euro con maggiorazione di 24 euro per la giornata di lunedì.