Sono stati sorteggiati nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie, i nomi degli scrutatori che prenderanno parte alle operazioni di voto i prossimi 14 e 15 maggio (e all’eventuale turno di ballottaggio del 27 e del 28 maggio).
Si fa presente che eventuali candidati presenti negli elenchi dei sorteggiati saranno sostituiti d’ufficio attingendo dalla graduatoria dei riservisti (che trovate in coda a questo articolo) seguendo l’ordine numerico progressivo.
Di seguito l’elenco reso noto dal Comune di Bisceglie:
Sezione 1
TODISCO ANTONIA
MAZZONE MARIANTONIA
TRIONE LUANA
RANA MARIA CRISTINA
Sezione 2
DELL’OLIO GRAZIA
PELLEGRINI FELICIA
DELL’OLIO GIACOMO ALBERTO
LOSCIALE ISABELLA
Sezione 3
AMATULLI ROSA
PREZIOSA PANTALEO
DE ANGELIS FRANCESCO
PAPAGNI GIUSEPPE ALDO
Sezione 4
VIANA COSTA JHULLY MARIA
CANALETTI NICOLETTA
DI LEO ELISABETTA
SIMONE GRAZIA
Sezione 5
GERMINARIO MARIAPAOLA
GALLO MARGHERITA
BRESCIA DONATELLA
TODISCO ANGELA
Sezione 6
DI BENEDETTO ILARIA
DELL’OLIO SERENA
DI TERLIZZI MAURO
RUGGIERI GIUSEPPE
Sezione 7
BELSITO CRISTIAN
SALERNO SIMONA
DI CORRADO MORENA
MONOPOLI ADRIANA
Sezione 8
MASTRAPASQUA ANNA
MAZZILLI NICOLETTA
DI BENEDETTO IRENE
PAPAGNI CATERINA
Sezione 9
VALENTE GIADA
ROCCO PAOLO PIO
SETTE EMANUELE
GJERGJI CINDY
Sezione 10
IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA
ANTIFORA ANTONIO
DI PINTO ANGELA
FERRANTE PIETRO
Sezione 11
RUBINI ROSA
ALBRIZIO FRANCESCO
TODISCO FEDERICA
SPORTILLO EMILIA
Sezione 12
CHINELLI MICHELE
DI CLEMENTE ANTONELLA
DI NARDO VALENTINA
DE FEUDIS CARLO
Sezione13
PATRUNO GIORGIA
PAPAGNI GABRIELLA
PEDONE MARIELE
DI PINTO STEFANO
Sezione 14
DE MARCO BARTOLO
BRESCIA FRANCESCO
DARDES JACOPO
EVANGELISTA FELICETTA
Sezione 15
VALENTE CLAUDIA
PAPAGNI ELISABETTA
SALERNO ARIANNA
PINTO MARA
Sezione 16
LAFRANCESCHINA NICOLETTA
CIVIDINI GIULIA
PEDONE CLAUDIA
COLANGELO GIOVANNA
Sezione 17
DELL’OLIO ANNA
STORELLI ANNA
FERRANTE GIULIANO
BRESCIA ROSALBA
Sezione 18
RANA GIOVANNI
RICCHIUTI MONICA
FERRUCCI ISABELLA
SQUICCIMARRO CESARE
Sezione 19
COSMAI ISABELLA
DELL’OLIO ANGELO
ZINGARELLI MAURO
LINETTI DANIELA
Sezione 20
CONTE ANNUNZIATO
RANA MARIANGELA
CAMERO MICHELANGELO
COZZOLI PAOLO
Sezione 21
DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO
Sezione 22
DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO
Sezione 23
DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO
Sezione 24
DI REDA ALESSANDRA
DI NARDO ALESSANDRA
D’ADDATO LUCREZIA
COLAMARTINO ANTONIA
Sezione 25
CONTE ALESSANDRO
GIGANTE COSIMO
PORCELLI SUSANNA
POLITO IRENE
Sezione 26
CATINO PIETRO
MASTRODONATO FELICITA’
COLANGELO GIANLUCA
RICCHIUTI GRAZIA
Sezione 27
SETTE GIANVITO
RUGGIERI GIOVANNA VANESSA
TODISCO ANTONELLA
CARDILLO MICHELE
Sezione 28
GUARINO MARCELLA
VECCHIO GIOVANNI
DELL’ORCO GIOVANNA
LA GROIA FRANCESCO
Sezione 29
DI PIERRO SIMONA
PAPAGNI NICOLA
CIANI CIROLUCA
FOTI FRANCESCA
Sezione 30
LEONE MICHELA
NAPOLETANO ANTONELLA
DI BENEDETTO FRANCESCO
de DATO ONOFRIO
Sezione 31
DI LUZIO ROSALIA
MONOPOLI FRANCESCO
PATRUNO MARTA ANNA
COLAIANNI FRANCA
Sezione 32
MANGIONE CLAUDIO
ZONNO ANTONELLO
PEDONE ALESSANDRA
TARANTO ALESSIO
Sezione 33
ANGIONE MARTA MARIA
MISINO ELISABETTA
PEDONE IGNAZIO
MUSCIO PASQUALE
Sezione 34
PREZIOSO ANTONIO
SOLI PASQUA
CASSANELLI ANGELICA PIA
DI CEGLIE ANNAMARIA
Sezione 35
COSMAI FRANCESCA LUCIA
PASQUALE NUNZIA
VALENTE FEDERICA
D’AVERSA ISA ANDREINA
Sezione 36
COSMAI PIERRA
DI NARDO ANTONIA
SCIACQUA PIERFRANCESCO
ZITOLI FLORA
Sezione 37
MARZOCCA STEFANIA
DI LEO FEDERICA
de GENNARO IVANA
SASSO GIULIA
Sezione 38
MARZOCCA STEFANIA
DI LEO FEDERICA
de GENNARO IVANA
SASSO GIULIA
Sezione 39
DI PIERRO DONATO
VALENTE MARGHERITA
LOPOLITO SABRINA
MARGUTTI FELICIA
Sezione 40
PAPAGNI VALERIA ANTONIA
CASSANELLI MARGHERITA
CONFALONE IRENE
MESSINA GIOVANNA
Sezione 41
DI PILATO ANTONELLA
DE CILLIS MARIA MARTA
CANGELLI VINCENZO SIMONE
SETTE ELISABETTA
Sezione 42
MASTRAPASQUA ANGELO
STERLACCIO DANIELA ANTONIA
RUBINI CLAUDIA
GAROFOLI SERENA
Sezione 43
ARUANNO SIMONA DAPHNE
DI PIERRO LISA
RICCHITELLI ISABELLA
LAMANUZZI LUCIA
Sezione 44
MONOPOLI STORELLI MARIA
MORGIGNO GIULIANA
STANCA SONIA
TORCHETTI DANIELA
Sezione 45
FERRANTE MIRIAM
DI NOIA CARMELA
PATRUNO LUCIANA
VALENTE ISABELLA
Sezione 46
RICCHIUTI DEMETRIO
LOPOPOLO VALERIA
d’ALBA GRAZIA
COZZOLI FRANCESCO
Sezione 47
LA NOTTE LETIZIA
DI GIOIA VINCENZO
DI BENEDETTO SIMONE
ZINGARO GABRIEL
Sezione 48
DAMIANI ALESSIA
TODISCO GIOVANNI
SIMONE MARIANGELA
STORELLI DAVIDE SILVESTRO
Sezione 49
DI BUDUO ELISABETTA
LA NOTTE ELENA
DI PIERRO MARIA
RICCHIUTI LUCIA
Sezione 50
FERRANTE CLAUDIA
PISANI LAURA
DI LECCE FLORA
PASQUALE GIULIA
Sezione Speciale 18
TORCHETTI SARA
SPAGNOLETTI ANGELA
Sezione Speciale 19
DI LUZIO ISABELLA
MASTRAPASQUA IVANA
Sezione Speciale 24
GROSSO ASSUNTA
LOSCIALE MICHELE
GRADUATORIA RISERVISTI
1
COSMAI GABRIELLA
2
CAPECE FABIO
3
DI LUZIO PATRIZIA
4
CAPRIOLI SUSANNA
5
STORELLI ROSALBA
6
RACANATI SERAFINA
7
CIVIDINI FEDERICA
8
COSMAI VINCENZO
9
SALVEMINI GIUSTINA
10
SASSO LUCREZIA
11
ADULOAE MARICICA
12
PREZIOSA ADELAIDE
13
SCIANCALEPORE MARIANNA
14
CANTARONE ADRIANO
15
DELL’OLIO RAFFAELLA LARA
16
DELL’OLIO LAURA
17
SIMONE ISABELLA
18
DI BITONTO VALERIA
19
COLAIANNI LUCIA
20
COPPOLECCHIA MARTA
21
COSMAI CARLO
22
ILLUZZI NOEMI GRETA
23
BOCCASILE STEFANIA
24
BALDINI CLAUDIA
25
TATTOLI PATRIZIA
26
VALENTE GIULIA
27
SHEHU DEZDEMONA
28
DI BITONTO LUCREZIA
29
LORUSSO MARIA GRAZIA
30
LAZZIZZERA MARIA
31
LA FRANCESCHINA DOMENICA
32
DELL’OLIO FLAVIA
33
DELL’OLIO ADRIANA
34
CAPURSO ALESSIA
35
DI CEGLIE FLORIANA
36
DI CEGLIE DOMENICO
37
DI CORRADO FABIO
38
SINIGAGLIA VALENTINA
39
LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA
40
DI TERLIZZI RAFFAELLA
41
TODISCO DORILICIA
42
SINIGAGLIA FRANCESCO
43
PORCELLI ALESSANDRO
44
PAPAGNI MARISA
45
L’ERARIO FELICETTA
46
PAPPALETTERA GIORGIA
47
MISINO ANGELO RAFFAELE
48
DE FEUDIS GIANCARLA
49
UNGARO ASIA
50
GERMINARIO CLAUDIO
51
SETTE CHIARA
52
PAPAGNI FABRIZIO
53
DI LEO SARA
54
MARTINA ANTONELLA
55
DANESE VALENTINA
56
PRASCINA ELENA
57
LACASELLA GIANLUCA
58
IEVA NICOLETTA
59
BOMBINI FRANCESCO
60
BENSO ANGELO
61
LEUCI GIOVANNA
62
DI NARDO VINCENZO
63
de VINCENZIIS ALESSANDRO
64
LACEDONIA PASQUALE DANILO
65
TRIONE PIETRO
66
SORIANO MARIA
67
NAZZARENI ALESSANDRO
68
VALENTE MARIA
69
CARDILLO RAFFAELE
70
CAPPIELLO LUCIA
71
DELL’ORCO LUCA
72
SASSO SERAFINA
73
DI BENEDETTO MARIA CHIARA
74
dell’OLIO GIUSEPPE
75
BRINDICCI ENRICO
76
STORELLI IRENE,LINA
77
DI LIDDO SIMONA
78
VALENTE CLAUDIA
79
COSMAI LUCIA
80
VALENTE GIANVITO
61
LEUCI GIOVANNA
62
DI NARDO VINCENZO
63
de VINCENZIIS ALESSANDRO
64
LACEDONIA PASQUALE DANILO
65
TRIONE PIETRO
66
SORIANO MARIA
67
NAZZARENI ALESSANDRO
68
VALENTE MARIA
69
CARDILLO RAFFAELE
70
CAPPIELLO LUCIA
71
DELL’ORCO LUCA
72
SASSO SERAFINA
73
DI BENEDETTO MARIA CHIARA
74
dell’OLIO GIUSEPPE
75
BRINDICCI ENRICO
76
STORELLI IRENE,LINA
77
DI LIDDO SIMONA
78
VALENTE CLAUDIA
79
COSMAI LUCIA
80
VALENTE GIANVITO