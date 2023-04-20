Sono stati sorteggiati nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie, i nomi degli scrutatori che prenderanno parte alle operazioni di voto i prossimi 14 e 15 maggio (e all’eventuale turno di ballottaggio del 27 e del 28 maggio).

Si fa presente che eventuali candidati presenti negli elenchi dei sorteggiati saranno sostituiti d’ufficio attingendo dalla graduatoria dei riservisti (che trovate in coda a questo articolo) seguendo l’ordine numerico progressivo.

Di seguito l’elenco reso noto dal Comune di Bisceglie:

Sezione 1

TODISCO ANTONIA
MAZZONE MARIANTONIA
TRIONE LUANA
RANA MARIA CRISTINA

Sezione 2

DELL’OLIO GRAZIA
PELLEGRINI FELICIA
DELL’OLIO GIACOMO ALBERTO
LOSCIALE ISABELLA

Sezione 3

AMATULLI ROSA
PREZIOSA PANTALEO
DE ANGELIS FRANCESCO
PAPAGNI GIUSEPPE ALDO

Sezione 4

VIANA COSTA JHULLY MARIA
CANALETTI NICOLETTA
DI LEO ELISABETTA
SIMONE GRAZIA

Sezione 5

GERMINARIO MARIAPAOLA
GALLO MARGHERITA
BRESCIA DONATELLA
TODISCO ANGELA

Sezione 6

DI BENEDETTO ILARIA
DELL’OLIO SERENA
DI TERLIZZI MAURO
RUGGIERI GIUSEPPE

Sezione 7

BELSITO CRISTIAN
SALERNO SIMONA
DI CORRADO MORENA
MONOPOLI ADRIANA

Sezione 8

MASTRAPASQUA ANNA
MAZZILLI NICOLETTA
DI BENEDETTO IRENE
PAPAGNI CATERINA

Sezione 9

VALENTE GIADA
ROCCO PAOLO PIO
SETTE EMANUELE
GJERGJI CINDY

Sezione 10

IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA
ANTIFORA ANTONIO
DI PINTO ANGELA
FERRANTE PIETRO

Sezione 11

RUBINI ROSA
ALBRIZIO FRANCESCO
TODISCO FEDERICA
SPORTILLO EMILIA

Sezione 12

CHINELLI MICHELE
DI CLEMENTE ANTONELLA
DI NARDO VALENTINA
DE FEUDIS CARLO

Sezione13

PATRUNO GIORGIA
PAPAGNI GABRIELLA
PEDONE MARIELE
DI PINTO STEFANO

Sezione 14

DE MARCO BARTOLO
BRESCIA FRANCESCO
DARDES JACOPO
EVANGELISTA FELICETTA

Sezione 15

VALENTE CLAUDIA
PAPAGNI ELISABETTA
SALERNO ARIANNA
PINTO MARA

Sezione 16

LAFRANCESCHINA NICOLETTA
CIVIDINI GIULIA
PEDONE CLAUDIA
COLANGELO GIOVANNA

Sezione  17

DELL’OLIO ANNA
STORELLI ANNA
FERRANTE GIULIANO
BRESCIA ROSALBA

Sezione 18

RANA GIOVANNI
RICCHIUTI MONICA
FERRUCCI ISABELLA
SQUICCIMARRO CESARE

Sezione 19

COSMAI ISABELLA
DELL’OLIO ANGELO
ZINGARELLI MAURO
LINETTI DANIELA

Sezione 20

CONTE ANNUNZIATO
RANA MARIANGELA
CAMERO MICHELANGELO
COZZOLI PAOLO

Sezione 21

DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO

Sezione 22

DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO

Sezione 23

DI PIERRO TERESA
GROSSO PASQUALE
LAFRANCESCHINA ISABELLA
VALENTE DOMENICO

Sezione 24

DI REDA ALESSANDRA
DI NARDO ALESSANDRA
D’ADDATO LUCREZIA
COLAMARTINO ANTONIA

Sezione 25

CONTE ALESSANDRO
GIGANTE COSIMO
PORCELLI SUSANNA
POLITO IRENE

Sezione 26

CATINO PIETRO
MASTRODONATO FELICITA’
COLANGELO GIANLUCA
RICCHIUTI GRAZIA

Sezione 27

SETTE GIANVITO
RUGGIERI GIOVANNA VANESSA
TODISCO ANTONELLA
CARDILLO MICHELE

Sezione 28

GUARINO MARCELLA
VECCHIO GIOVANNI
DELL’ORCO GIOVANNA
LA GROIA FRANCESCO

Sezione 29

DI PIERRO SIMONA
PAPAGNI NICOLA
CIANI CIROLUCA
FOTI FRANCESCA

Sezione 30

LEONE MICHELA
NAPOLETANO ANTONELLA
DI BENEDETTO FRANCESCO
de DATO ONOFRIO

Sezione 31

DI LUZIO ROSALIA
MONOPOLI FRANCESCO
PATRUNO MARTA ANNA
COLAIANNI FRANCA

Sezione 32

MANGIONE CLAUDIO
ZONNO ANTONELLO
PEDONE ALESSANDRA
TARANTO ALESSIO

Sezione 33

ANGIONE MARTA MARIA
MISINO ELISABETTA
PEDONE IGNAZIO
MUSCIO PASQUALE

Sezione 34

PREZIOSO ANTONIO
SOLI PASQUA
CASSANELLI ANGELICA PIA
DI CEGLIE ANNAMARIA

Sezione 35

COSMAI FRANCESCA LUCIA
PASQUALE NUNZIA
VALENTE FEDERICA
D’AVERSA ISA ANDREINA

Sezione 36

COSMAI PIERRA
DI NARDO ANTONIA
SCIACQUA PIERFRANCESCO
ZITOLI FLORA

Sezione 37

MARZOCCA STEFANIA
DI LEO FEDERICA
de GENNARO IVANA
SASSO GIULIA

Sezione 38

MARZOCCA STEFANIA
DI LEO FEDERICA
de GENNARO IVANA
SASSO GIULIA

Sezione 39

DI PIERRO DONATO
VALENTE MARGHERITA
LOPOLITO SABRINA
MARGUTTI FELICIA

Sezione 40

PAPAGNI VALERIA ANTONIA
CASSANELLI MARGHERITA
CONFALONE IRENE
MESSINA GIOVANNA

Sezione 41

DI PILATO ANTONELLA
DE CILLIS MARIA MARTA
CANGELLI VINCENZO SIMONE
SETTE ELISABETTA

Sezione 42

MASTRAPASQUA ANGELO
STERLACCIO DANIELA ANTONIA
RUBINI CLAUDIA
GAROFOLI SERENA

Sezione 43

ARUANNO SIMONA DAPHNE
DI PIERRO LISA
RICCHITELLI ISABELLA
LAMANUZZI LUCIA

Sezione 44

MONOPOLI STORELLI MARIA
MORGIGNO GIULIANA
STANCA SONIA
TORCHETTI DANIELA

Sezione 45

FERRANTE MIRIAM
DI NOIA CARMELA
PATRUNO LUCIANA
VALENTE ISABELLA

Sezione 46

RICCHIUTI DEMETRIO
LOPOPOLO VALERIA
d’ALBA GRAZIA
COZZOLI FRANCESCO

Sezione 47

LA NOTTE LETIZIA
DI GIOIA VINCENZO
DI BENEDETTO SIMONE
ZINGARO GABRIEL

Sezione 48

DAMIANI ALESSIA
TODISCO GIOVANNI
SIMONE MARIANGELA
STORELLI DAVIDE SILVESTRO

Sezione 49

DI BUDUO ELISABETTA
LA NOTTE ELENA
DI PIERRO MARIA
RICCHIUTI LUCIA

Sezione 50

FERRANTE CLAUDIA
PISANI LAURA
DI LECCE FLORA
PASQUALE GIULIA

Sezione Speciale 18

TORCHETTI SARA
SPAGNOLETTI ANGELA

Sezione Speciale 19

DI LUZIO ISABELLA
MASTRAPASQUA IVANA

Sezione Speciale 24

GROSSO ASSUNTA
LOSCIALE MICHELE

GRADUATORIA RISERVISTI

1
COSMAI GABRIELLA
2
CAPECE FABIO
3
DI LUZIO PATRIZIA
4
CAPRIOLI SUSANNA
5
STORELLI ROSALBA
6
RACANATI SERAFINA
7
CIVIDINI FEDERICA
8
COSMAI VINCENZO
9
SALVEMINI GIUSTINA
10
SASSO LUCREZIA
11
ADULOAE MARICICA
12
PREZIOSA ADELAIDE
13
SCIANCALEPORE MARIANNA
14
CANTARONE ADRIANO
15
DELL’OLIO RAFFAELLA LARA
16
DELL’OLIO LAURA
17
SIMONE ISABELLA
18
DI BITONTO VALERIA
19
COLAIANNI LUCIA
20
COPPOLECCHIA MARTA

21
COSMAI CARLO
22
ILLUZZI NOEMI GRETA
23
BOCCASILE STEFANIA
24
BALDINI CLAUDIA
25
TATTOLI PATRIZIA
26
VALENTE GIULIA
27
SHEHU DEZDEMONA
28
DI BITONTO LUCREZIA
29
LORUSSO MARIA GRAZIA
30
LAZZIZZERA MARIA
31
LA FRANCESCHINA DOMENICA
32
DELL’OLIO FLAVIA
33
DELL’OLIO ADRIANA
34
CAPURSO ALESSIA
35
DI CEGLIE FLORIANA
36
DI CEGLIE DOMENICO
37
DI CORRADO FABIO
38
SINIGAGLIA VALENTINA
39
LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA
40
DI TERLIZZI RAFFAELLA

41
TODISCO DORILICIA
42
SINIGAGLIA FRANCESCO
43
PORCELLI ALESSANDRO
44
PAPAGNI MARISA
45
L’ERARIO FELICETTA
46
PAPPALETTERA GIORGIA
47
MISINO ANGELO RAFFAELE
48
DE FEUDIS GIANCARLA
49
UNGARO ASIA
50
GERMINARIO CLAUDIO
51
SETTE CHIARA
52
PAPAGNI FABRIZIO
53
DI LEO SARA
54
MARTINA ANTONELLA
55
DANESE VALENTINA
56
PRASCINA ELENA
57
LACASELLA GIANLUCA
58
IEVA NICOLETTA
59
BOMBINI FRANCESCO
60
BENSO ANGELO

61
LEUCI GIOVANNA
62
DI NARDO VINCENZO
63
de VINCENZIIS ALESSANDRO
64
LACEDONIA PASQUALE DANILO
65
TRIONE PIETRO
66
SORIANO MARIA
67
NAZZARENI ALESSANDRO
68
VALENTE MARIA
69
CARDILLO RAFFAELE
70
CAPPIELLO LUCIA
71
DELL’ORCO LUCA
72
SASSO SERAFINA
73
DI BENEDETTO MARIA CHIARA
74
dell’OLIO GIUSEPPE
75
BRINDICCI ENRICO
76
STORELLI IRENE,LINA
77
DI LIDDO SIMONA
78
VALENTE CLAUDIA
79
COSMAI LUCIA
80
VALENTE GIANVITO

61
LEUCI GIOVANNA
62
DI NARDO VINCENZO
63
de VINCENZIIS ALESSANDRO
64
LACEDONIA PASQUALE DANILO
65
TRIONE PIETRO
66
SORIANO MARIA
67
NAZZARENI ALESSANDRO
68
VALENTE MARIA
69
CARDILLO RAFFAELE
70
CAPPIELLO LUCIA
71
DELL’ORCO LUCA
72
SASSO SERAFINA
73
DI BENEDETTO MARIA CHIARA
74
dell’OLIO GIUSEPPE
75
BRINDICCI ENRICO
76
STORELLI IRENE,LINA
77
DI LIDDO SIMONA
78
VALENTE CLAUDIA
79
COSMAI LUCIA
80
VALENTE GIANVITO