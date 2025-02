Elezioni 2025, come presentare domanda per partecipare al sorteggio degli scrutatori

Il Comune di Bisceglie procederà al sorteggio degli scrutatori per le Elezioni del 2025 tra gli iscritti al Centro Territoriale per l’Impiego e gli studenti non lavoratori, purché regolarmente iscritti all’Albo degli Scrutatori.

Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o allegato all’avviso pubblico presente nella sezione ‘Avvisi’ del sito del Comune di Bisceglie all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it. La domanda, corredata da un documento di identità in corso di validità, può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Elettorale di Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30) oppure inviata via PEC all’indirizzo elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.

La Commissione Elettorale Comunale procederà, in occasione di ogni consultazione, alla nomina degli scrutatori iscritti all’albo e dichiaratisi disponibili tramite sorteggio pubblico tra tutte le domande pervenute o, se queste non sono sufficienti a raggiungere il numero di scrutatori necessario, tramite sorteggio pubblico tra tutti i nominativi iscritti all’albo del Comune.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie.