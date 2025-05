Eirenefest, l’appello alla pace parte da Bisceglie: “Rompere il silenzio sui conflitti dimenticati”

Grande partecipazione e intensi spunti di riflessione nella prima giornata dell’“Eirenefest fest”, festival del libro per la pace e la nonviolenza organizzato a Bisceglie. L’apertura della manifestazione ha visto una tavola rotonda di grande impatto dedicata ai conflitti attuali e alle loro devastanti conseguenze umanitarie, con gli interventi di Laura Marchetti, Sergio Ruggieri e Mons. Giovanni Ricchiuti.

Il diacono Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino Caritas, ha presentato l’ottavo Rapporto sui conflitti dimenticati dal titolo emblematico “Il ritorno delle armi – Guerre del nostro tempo”. Il documento analizza come i media spesso trascurino le guerre in corso, ignorandone l’impatto umanitario. Ruggieri ha sottolineato l’urgenza di rompere il silenzio mediatico e sociale che avvolge ben 56 conflitti in corso nel mondo. “Quanti ne conosciamo davvero?” ha domandato, sottolineando che la violenza oggi si diffonde tanto quanto l’indifferenza.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dell’acqua come risorsa limitata e causa sempre più frequente di scontri armati. Il Rapporto mette anche in luce la gravità delle violazioni contro i bambini nei contesti bellici: oltre 32.000 i casi gravi registrati nel 2024 secondo l’ONU.

Ruggieri ha portato anche la propria esperienza personale vissuta in Palestina nel 2002, testimoniando la dura realtà quotidiana di chi vive sotto occupazione, e in Congo nel 2018, dove la guerra civile è alimentata dalla lotta per il controllo delle risorse minerarie come coltan e oro. Una terra, ha affermato, “vittima della sua ricchezza”.

A seguire, l’intervento di Ibrahim Elsheikh ha evidenziato la crisi umanitaria in Sudan, esplosa nell’aprile 2023. Una guerra civile fratricida, ha spiegato, che si fonda sulla lotta per il potere e le risorse del Paese, con un bilancio drammatico in termini di vittime e sfollati. “Il Sudan oggi – ha denunciato – è in stato di anarchia, e la comunità internazionale resta in gran parte silente.”

I relatori hanno posto l’accento sulla necessità di un cambio culturale e di un nuovo impegno civile per la costruzione della pace. “Non è utopia”, ha concluso Ruggieri, “è una direzione possibile, così come lo è stato nella storia il superamento della schiavitù. La pace è una scelta quotidiana, che inizia dalla consapevolezza e dal disarmo del linguaggio”.

L’Eirenefest si conferma così un potente strumento di divulgazione e mobilitazione, con l’obiettivo di coltivare la cultura della nonviolenza e della giustizia, anche attraverso la conoscenza e il racconto di ciò che i media spesso ignorano.