Egitto e diritti umani: gruppo Amnesty di Bisceglie organizza evento con Noury e Cappon

“Egitto e diritti umani: Storie di ordinaria ingiustizia”. Questo il tema scelto dal Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie per l’evento che si svolgerà il prossimo 19 luglio.

A fornire una panoramica sulle sistematiche violazioni dei diritti umani che da quasi 10 anni imperversano nell’Egitto di Abdel Fatah al-Sisi ci saranno due importanti ospiti di respiro internazionale. Con la moderazione del giornalista biscegliese Davide Sette dialogheranno infatti il blogger, autore e portavoce di Amnesty International – Italia Riccardo Noury e la giornalista del quotidiano “Domani” – nonché co-autrice della grafic novel “Patrick Zaki. Una storia egiziana” – Laura Cappon.

Verranno raccontate alcune tra le storie delle migliaia di vittime degli abusi perpetrati dal regime egiziano, le infernali condizioni in cui vengono arbitrariamente detenuti attivisti, giornalisti, avvocati, studenti, manifestanti pacifici, politici dell’opposizione e difensori dei diritti umani e anche le opache relazioni che legano questo paese autoritario all’Italia e all’Unione Europea.

Per l’occasione sarà inoltre possibile ammirare i disegni realizzati dall’artista ravennate Gianluca Costantini – poi confluiti nella mostra intitolata “60 volti in 60 anni” – per celebrare i 60 anni di attività di Amnesty International e sottoscrivere l’appello dell’associazione indirizzato al Presidente egiziano al-Sisi, con cui si chiede l’immediata e incondizionata scarcerazione di due attivisti, rei soltanto di aver esercitato pacificamente i propri diritti umani.

L’evento si svolgerà presso Controcorrente sos A.p.S alle ore 21. L’evento è totalmente gratuito ma soggetto alla limitazione dei posti a sedere, per cui è caldamente consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/3o7jQLf